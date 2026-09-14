¿Planea el Bayern de Múnich arrebatar a Rayan Cherki?

En el momento en que Rayan Cherki empezaba a imponerse con fuerza en el Manchester City, tras acaparar los focos con su llamativo nivel desde el inicio de la temporada, comenzaron las especulaciones en torno al futuro del jugador francés, especialmente con el creciente interés de los grandes clubes de Europa.

El jugador, de 23 años, logró dejar su huella rápidamente con el equipo de Enzo Maresca, y mostró grandes cualidades técnicas que lo convirtieron en uno de los elementos que atraen las miradas en la plantilla del Manchester City, tras haberse trasladado al club inglés procedente del Lyon francés.

Y desde su llegada al Etihad Stadium, Cherki ha demostrado su capacidad para marcar la diferencia gracias a su habilidad en el manejo del balón y a su visión destacada en el último tercio, además de su capacidad para jugar en más de una posición.

Este brillo devolvió al jugador francés al radar de interés de los grandes clubes, y abrió la puerta a interrogantes sobre la posibilidad de que lleguen ofertas cuantiosas para hacerse con sus servicios, sobre todo si continúa ofreciendo los mismos niveles con el Manchester City.

En medio de estas especulaciones, en el último periodo han aparecido informes que hablan de la posibilidad de que el Bayern Múnich entre en la competencia por Cherki, en un intento por hacerse con los servicios de uno de los talentos franceses más destacados de los últimos años.

Pero el diario español "As" reveló que el panorama dentro del club bávaro parece diferente, asegurando que Cherki no estaba entre la lista de objetivos del Bayern Múnich, pese a los rumores que vincularon al jugador con un traspaso al gigante alemán.

El diario señaló que el Bayern no planea cerrar un gran fichaje durante el próximo mercado de invierno, y es improbable que el club entre en una contratación costosa durante enero, salvo que uno de sus jugadores sufra una lesión grave que le obligue a cambiar sus planes.

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