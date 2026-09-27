Zinedine Zidane no ha tardado mucho en imponer su sello en la selección francesa, ya que sus cambios no se han limitado a los aspectos técnicos y tácticos dentro del campo, sino que se han extendido a la forma de tratar con los clubes y a los expedientes de lesiones de los jugadores, en un claro intento de evitar los enfrentamientos que se vivieron durante la etapa de su predecesor, Didier Deschamps.

Según el sitio francés "Foot Mercato", el nuevo cuerpo técnico dirigido por Zidane ha comenzado a seguir un enfoque diferente en el tratamiento de los casos médicos, basado en mayor medida en el diálogo y la coordinación directa con los clubes, en lugar de obligar a los jugadores lesionados a acudir al centro de Clairefontaine para someterse a pruebas adicionales.

Hervé Colado, el nuevo responsable de los servicios médicos de la selección francesa, se encarga de la tarea de reforzar esta cooperación, después de que la coordinación con los clubes se convirtiera en una parte esencial del tratamiento de las lesiones de los jugadores.

Esto quedó claramente reflejado en el caso de Rubin Ryser, que abandonó la concentración de la selección tras las conversaciones entre el club Lens y el cuerpo médico de la selección francesa, en un paso que refleja el deseo del cuerpo técnico actual de evitar los viajes innecesarios de los jugadores lesionados.









Este enfoque difiere de algunas situaciones que ocurrieron durante la etapa de Deschamps, entre ellas el episodio de Bradley Barcola en marzo de 2026, cuando el exjugador del Paris Saint-Germain llegó a Clairefontaine a pesar de haberse sometido a una radiografía con su club tan solo un día antes.

El tratamiento de la lesión de Kylian Mbappé vino a confirmar la nueva orientación, ya que la selección francesa anunció la salida de la estrella del Real Madrid de la concentración tras su lesión en la rodilla ante Turquía, apenas alrededor de una hora después del final del partido.

La decisión refleja el interés del cuerpo técnico por no arriesgar a los jugadores, además de evitar obligarles a permanecer en la concentración o a viajar sin necesidad, especialmente cuando los clubes están directamente al tanto de su estado médico.









Parece que Zidane busca, a través de esta política, construir una relación más tranquila con los clubes, después de que los últimos años presenciaran una serie de desacuerdos sobre el estado físico de los jugadores.

El Paris Saint-Germain había entrado en un desacuerdo con el cuerpo técnico de la selección francesa en septiembre de 2025 por Désiré Doué y Ousmane Dembélé, después de que el club mostrara preocupaciones sobre el estado físico de Doué, antes de que el jugador sufriera la lesión durante la concentración de la selección.

Tras su primera victoria sobre Turquía por un gol a cero, Zidane se prepara para enfrentarse a Bélgica, en un comienzo que no se limita a los resultados y la táctica, sino que también lleva un mensaje claro para los clubes: "La coordinación y la confianza serán la seña de identidad de la nueva etapa de la selección francesa".