Piqué y Rubiales se organizaron para convencer a AFE del calendario de la Supercopa

Nuevo episodio de los audios entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el jugador del Barcelona, Gerard Piqué. "El Confidencial" ha publicado una conversación en la que el dirigente pide al jugador, que intermedió en la operación para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, que hable o busque a alguien que lo haga con el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, para tratar de convencerle de aprobar el calendario de la temporada 2019-2020 liberando unos días en enero para disputar la final four del torneo.

"Como la propuesta que me hacen de calendario vienen de AFE y de la Liga, y ahora nosotros vamos a proponer otra cambiando muy poquito, creo que alguien, tenemos que pensar en quién que no seas tú, para que no te vinculen a ti, debería hablar con David Aganzo y decirle "oye macho, esto tiene que salir, esto viene bien. Nosotros no queremos jugar las dos primeras jornadas de Copa. Nos viene de puta madre...". Lo que sea. Pensar cómo, de qué manera y quién podría llamar del Barça a David, incluso del Madrid. Pero, claro, aquí no podemos equivocarnos, porque si se lo decimos a alguien y el que sea no quiere... ¿sabes? Vamos a pensar y madurarlo, porque a lo mejor mañana alguien le puede dar un toque a David Aganzo... Mañana o el fin de semana o el lunes, ¿vale? Un abrazo, tío", pidió Rubiales en primera instancia.

En su respuesta, Piqué le deja ver que Aganzo le ha pedido ayuda a otro respecto y puede tratar de convencerle para que apoye la Supercopa ofreciendo su apoyo y el de Messi y el resto de capitanes del Barça al sindicato.

"Me parece bien, a mí hace días que Aganzo me está pidiendo un vídeo apoyando a la AFE, porque obviamente está... estos de Futbolistas ON, la otra asociación que está montando Tebas por detrás... y me pide un vídeo. Así que yo le podría decir "tío, escucha, tira adelante el calendario de la Federación y tal... y te mando el vídeo. Ahora te mando el vídeo", con la excusa, ¿sabes? Y le mando el vídeo y le digo "escucha, hostia, tiremos adelante esto de la Federación que está de puta madre, tal no sé qué...". A ver qué me dice. Y tenemos a Leo detrás también que le va a mandar un vídeo y todo, o sea que desde el Barça se lo podríamos decir como un mensaje de todos los capitanes", propone Piqué.

"Pues condiciónale un poquito. No condiciónale, pero dile "mira, te voy a mandar el vídeo mío, también el de Leo y tal. Oye, por cierto, ¿cómo está lo de la Federación?" Que te lo explique él, lo del calendario. Cuando te lo explique, que tú lo conoces mucho mejor que él (se ríe), el calendario, le puedes decir "ah, pues tío, yo creo que no hay color, hay que tirar para el de la Federación a muerte, tío, y además, joder, Tebas ya sabemos lo que quiere, te está jodiendo con Futbolistas ON. Si tú quieres nuestra ayuda, tío, ¿cómo vamos a entender que luego ayudes a Tebas, tío? Algo así...", responde Rubiales.

Asimismo, un último audio de Piqué incluye una propuesta a Rubiales para que se ponga en contacto con el Rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, para poder utilizar sus contactos en Arabia Saudí para terminar de cerrar la operación para que la Supercopa se disputara en el país árabe.