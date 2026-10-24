Gerard Piqué, exdefensa del Barcelona, estableció comparaciones entre varias de las estrellas del conjunto catalán y del Real Madrid, antes del esperado Clásico que se disputará mañana domingo, dentro de la décima jornada de la Liga española.

Durante una entrevista grabada con la exestrella de México, Miguel Layún, Piqué abordó la comparación entre los jugadores de los dos grandes de la Liga, y eligió al inglés Anthony Gordon, extremo del Barcelona, por encima de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, desde la perspectiva del trabajo colectivo, explicando: "Como jugador de equipo, él (Gordon) es alguien a quien querría tener en mi equipo. Pero si hablas de calidad individual, elegiría a Mbappé".

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Y añadió sobre la comparación entre Eric García (Barcelona) y Denzel Dumfries (el Madrid): "Eric García es mejor que Dumfries, aunque esté lesionado, y si no, elegiría a Koundé".

Y cuando se le pidió elegir entre Rodri (Barcelona) y Aurélien Tchouaméni (el Madrid), Piqué dijo entre risas: "Bueno, esta vez seré objetivo, Rodri".

La comparación que no resolvió fue la de Lamine Yamal (Barcelona) y Jude Bellingham (el Madrid), pues dijo: "Son dos jugadores diferentes, y considero que no deberían compararse de entrada".

Durante esa misma entrevista, Piqué pronosticó una victoria del Barcelona sobre el Real Madrid (4-1), al considerar que el conjunto catalán es el mejor del mundo en la actualidad, con una gran diferencia respecto a su rival más cercano.

El conjunto catalán ocupa el liderato de la clasificación de la Liga española, con 27 puntos (pleno en 9 jornadas), mientras que el Madrid se sitúa a 6 puntos menos en la tercera posición, tras encajar dos derrotas ante el Real Betis (1-0) y el Atlético de Madrid (2-1).



