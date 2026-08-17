Piqué entra en el mundo secreto de Haaland

La exestrella del fútbol español Gerard Piqué se ha convertido en accionista estratégico de uno de los equipos de la «Liga Mundial de Ajedrez», sumándose así a una creciente lista de deportistas, entre ellos el noruego Erling Haaland, que se orientan hacia la inversión en un deporte que experimenta un rápido crecimiento y que se transforma gradualmente en un producto de entretenimiento y comercial de alcance global.

Piqué, campeón del Mundial 2010 con la selección de España y fundador de la empresa deportiva y de medios «Kosmos», anunció su incorporación a la lista de accionistas del equipo «PBG Alaska Knights», durante una rueda de prensa celebrada este lunes en la ciudad india de Bangalore.

Piqué, exjugador del Barcelona, declaró en un comunicado recogido por el diario «Asharq Al-Awsat»: «El ajedrez siempre ha despertado mi interés por su profundidad, su atractivo universal y la enorme fortaleza mental que exige».

La inversión de Piqué se enmarca en unos esfuerzos crecientes por convertir el ajedrez de un juego tradicional en un producto deportivo global, a través de torneos internacionales, contenido digital, contratos de patrocinio y plataformas de emisión en directo. El equipo «American Gambits» cuenta también entre sus accionistas con el exjugador de críquet indio Ravichandran Ashwin.

Haaland se adelantó a Piqué en la inversión

El delantero noruego Erling Haaland fue uno de los deportistas más destacados en adentrarse en el ámbito de la inversión en ajedrez, tras sumarse al proyecto con el respaldo del inversor noruego Morten Borge.

Borge señaló: «Hay muchas similitudes interesantes. Aunque Erling parece una bestia sobre el terreno de juego, el fútbol al más alto nivel también tiene que ver con la preparación, la estrategia, el momento oportuno y la comprensión de los instantes decisivos. Desde ese punto de vista, hay similitudes con el ajedrez».

Borge explicó que a Haaland le atrajo el énfasis del ajedrez en el pensamiento estratégico y la disciplina mental, dos elementos fundamentales para mantener el rendimiento bajo presión.

La orientación de Piqué y Haaland hacia el ajedrez refleja un fenómeno más amplio en el mundo del deporte, donde un número creciente de deportistas recurre a este juego como un medio para potenciar la concentración y desarrollar las habilidades de toma de decisiones.

Pep Guardiola, exdirector técnico del Manchester City, ya había hecho referencia al ajedrez y a la estrategia en numerosas ocasiones al hablar de fútbol.

Asimismo, varias estrellas de distintos deportes han hablado públicamente de su relación con el ajedrez y de su uso como herramienta para desarrollar las capacidades mentales, entre ellas la exestrella del Liverpool Mohamed Salah, además de las estrellas del tenis Boris Becker y Novak Djokovic.

Grandes ambiciones comerciales

Por su parte, los inversores ven oportunidades comerciales crecientes en el ajedrez, especialmente con los intentos de la «Liga Mundial de Ajedrez», respaldada por la empresa tecnológica india «Tech Mahindra» y la Federación Internacional de Ajedrez, por ampliar la base de aficionados al juego mediante la adopción de formatos más cortos y más adecuados para la emisión televisiva y las plataformas digitales.

Borge considera que el ajedrez avanza en la misma dirección que han tomado otros deportes especializados que lograron superar a su público tradicional y alcanzar una base de aficionados más amplia.

Y afirmó: «Cuando puedes comercializar un deporte de difusión limitada, como los dardos, y teniendo en cuenta que cerca de mil millones de personas en todo el mundo juegan al ajedrez, la oportunidad resulta evidente».

El equipo «American Gambits» está previsto que participe en la cuarta edición de la «Liga Mundial de Ajedrez», que la ciudad india de Bangalore acogerá el mes que viene.