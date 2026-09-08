Piotrowski como McTominay: arritmia benigna también para el centrocampista del Udinese

El centrocampista del Udinese, Jakub Piotrowski, tendrá que estar de baja durante algunas semanas, ya que será sometido a una intervención de ablación cardíaca, después de que se detectara una leve arritmia cardíaca, la misma operación a la que será sometido Scott McTominay, centrocampista del Napoli. Este es el comunicado:





Comunicado oficial: Jakub Piotrowski

El centrocampista se someterá a una intervención de ablación cardíaca

Udinese Calcio comunica que, durante el partido contra la Lazio, Jakub Piotrowski presentó una leve arritmia cardíaca benigna.

El centrocampista polaco se someterá en los próximos días a una intervención de ablación cardíaca, tras la cual, una vez observado un periodo de reposo, podrá volver a la actividad competitiva con normalidad.







