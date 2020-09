Peter Crouch critica a Manchester United por no comprar a Raúl Jiménez

El exdelantero inglés criticó fuertemente la política de fichajes de los Red Devils.

comenzó su temporada de forma dubitativa, cayendo en su campo 1-3 frente al . Pese a que los Red Devils se reforzaron en el mediocampo, aún parecería necesario fichar en defensa y la delantera, donde se llegó a especular una posible llegada de Raúl Jiménez.

Finalmente, el delantero mexicano se mantuvo con los , donde ya suma dos tantos en dos duelos disputados. Con el pasar de los meses, el oriundo de Tepeji del Río sigue haciéndose de un nombre en el balompié inglés, llevándose múltiples elogios por su adaptación a uno de los mejores campeonatos del planeta.

Esta vez el que se desvivió en comentarios positivos para Raúl fue Peter Crouch, espigado exjugador de la Selección inglesa. En su columna para Daily Mail, el exdelantero criticó a los Red Devils, asegurando que necesitaban contratar al azteca y no mediocampistas.

“¿Por qué no se lanzaron por un delantero, como Raúl Jiménez del Wolverhampton? La defensa necesita más fortaleza, ¿por qué se están centrando en Sancho en lugar de buscarle compañero a Harry Maguire? Sancho es un jugador sensacional, no me entiendas mal, pero ¿cuánto mejoraría a Martial, Rashford y Greenwood? Todos pueden ocupar las mismas posiciones. Los 115 millones podrían ser mejor invertidos en otra posición”.

“Tenía muchas esperanzas puestas en el United este verano, pero, una vez más, la manera en la que han afrontado el mercado de fichajes me ha dejado confundido. Parece que compran buenos jugadores, como Donny van de Beek, pero no parece que tengan una estrategia. Si tienes a Paul Pogba y a Bruno Fernandes, ¿para qué necesitas a Van de Beek?”, aseguró para cerrar.

Según pudo saber Goal a inicios de año, Manchester United sí preguntó las condiciones de Jiménez y un posible traspaso. Sin embargo, no parece que firmar un atacante sea una de sus prioridades.