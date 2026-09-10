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Peter BoszOmroep Brabant
Siep Engelen

Traducido por

Peter Bosz: «La gente tiene una imagen particular de él, ¡pero qué chico tan encantador es!»

PSV Eindhoven
P. Bosz
N. Lang
M. Tillman

Peter Bosz ha compartido en una masterclass en Omroep Brabant una llamativa anécdota sobre Noa Lang. El entrenador del PSV habla de una faceta del atacante que, según él, muy poca gente conoce.

«Esta es realmente una historia bonita y especial», comienza Bosz. «Porque la gente tiene una imagen bastante particular de Noa. ¡Pero qué chico tan encantador es! Un chico encantador, de verdad».

Bosz se refiere después a la llegada de Malik Tillman al PSV en el verano de 2023. «En mi vida había conocido a un chico tan tímido como Malik Tillman. Cuando hablas con él, mira al suelo. Muy tímido».

«Después de dos semanas lo llamé para preguntarle cómo estaba y si se lo estaba pasando bien. ¿Con quién se relacionaba? Entonces me dijo: “Me han invitado a casa de Noa”».

Cuando Bosz reaccionó después con una grata sorpresa, Tillman continuó. «Dijo: “Sí, había hecho venir a un peluquero y nos cortamos el pelo allí todos juntos”. Eso es lo que hace Noa, ¡es fantástico! Eso me parece precioso», afirma Bosz.

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Lang fue vendido el verano pasado por 25 millones de euros al Napoli, donde, tras un periodo de cesión en el Galatasaray, ahora ha regresado. El miércoles estuvo ausente de la convocatoria por una sanción disciplinaria, aunque al parecer ya se ha solucionado todo.

Tillman también dejó el PSV el verano pasado. Completó un traspaso de 35 millones de euros al Bayer Leverkusen, donde todavía sigue buscando su mejor forma.

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