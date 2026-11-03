Peter Bosz ha cargado contra ESPN en la rueda de prensa previa al partido entre el PSV y el Club Brujas. Al entrenador del equipo de Eindhoven no le ha gustado cómo la cadena ha presentado las declaraciones de Noah Fernandez.

ESPN publicó el lunes por la noche un fragmento de la entrevista a Fernandez tras el partido de la Keuken Kampioen Divisie entre el Jong PSV y el NAC Breda.

En el vídeo, que estaba claramente editado, Fernandez decía: «Los últimos meses han sido difíciles. Después del partido contra el Ajax en el Johan Cruyff Arena, todo fue cuesta abajo muy rápido, pero eso forma parte del fútbol».

«Creo que en las últimas semanas no he tenido la oportunidad de volver a demostrarlo, pero ahora me toca demostrar aquí que sí merezco estar», concluía Fernandez en el vídeo.

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Bosz no está contento con el trabajo de ESPN, según ha dicho en la rueda de prensa. «Tiene que ver con ESPN. Si ves la entrevista completa, dice cosas muy distintas de las que aparecen en ese vídeo corto».

«Si ves la entrevista completa, te das cuenta de que habló sobre todo de sí mismo. Espera volver a tener una oportunidad, pero eso es muy distinto de cómo se ha presentado públicamente».

«Ese es el peligro de buscar rápidamente clics y bytes. Quieres que todo sea espectacular. Hoy en día, todo por los clics. Es molesto, porque, si ves la entrevista completa, se expresó de forma impecable», concluyó Bosz.