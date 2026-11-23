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Mauro Junior no volverá a jugar con el PSV en lo que queda de año, según confirmó Peter Bosz en la rueda de prensa previa al partido contra el Real Madrid.

El pasado fin de semana, el PSV ganó sin apuros en su visita al NEC. El equipo de Bosz se impuso por un contundente 1-4.

Sin embargo, tras el partido también había motivos de preocupación. El capitán Mauro Junior tuvo que retirarse ya en la primera parte.

Bosz ha dado ahora explicaciones sobre la lesión del centrocampista defensivo: tiene una lesión en la ingle y no volverá a jugar este año.

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El brasileño se perderá, por tanto, los partidos del PSV contra el Real Madrid, el Go Ahead Eagles, el AZ, el Atlético de Madrid, el Telstar, el Vitesse y el PEC Zwolle.

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Justo después del parón invernal, el PSV se enfrentará al Feyenoord en Róterdam. Aún está por ver si podrá jugar entonces.

La lesión de Mauro obliga a Bosz a buscar soluciones en el centro del campo. El experimentado técnico podría optar por dar entrada al joven Noah Fernandez, de 18 años.

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Ryan Flamingo también puede jugar de pivote. El defensa ya ocupó esa posición en varias ocasiones en el FC Utrecht y el Vitesse.

Además, Bosz vuelve a contar con Paul Wanner. El austriaco jugó a menudo justo por delante de la defensa al inicio de esta temporada, por lo que también es una opción.

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Tras el parón invernal también regresará Jerdy Schouten, que sufrió una lesión del ligamento cruzado en junio.