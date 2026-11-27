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El mexicano Julián Quiñones, delantero del Al Qadsiah saudí, se ha convertido en uno de los nombres que maneja el París Saint-Germain francés tras llamar la atención con sus cifras goleadoras en la Liga Roshn. Sin embargo, su llegada al club parisino podría toparse con un obstáculo que nada tiene que ver con sus cualidades futbolísticas, sino con la política de fichajes que el equipo sigue en los últimos tiempos.

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Aunque el nombre de Quiñones se ha vinculado al París Saint-Germain, los indicios no significan necesariamente que la operación esté cerca de cerrarse, sobre todo porque el club francés se centra ahora en captar a jugadores jóvenes. Esto siembra dudas sobre su disposición a fichar a un delantero de 29 años, pese al notable nivel que ofrece con la camiseta del Al Qadsiah.

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En este contexto, el periodista Enrmo Irman habló en el programa "En la portería" y explicó que el español Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, repite siempre que los jugadores destacados están interesados en unirse al club, aunque se mostró escéptico sobre la posibilidad de que la directiva dé un paso real para fichar al delantero del Al Qadsiah.

Irman señaló que últimamente el París Saint-Germain solo ficha a jugadores jóvenes, por lo que no espera que el club se arriesgue fácilmente con la operación de Quiñones debido a su edad, pese a que el futbolista figura en su lista de objetivos.

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Cifras excepcionales que explican el interés europeo

La vinculación de Quiñones con el París Saint-Germain no surge de la nada: el delantero mexicano ha logrado imponerse como una de las grandes estrellas de la Liga Roshn desde su llegada al Al Qadsiah en el verano de 2024, gracias a su capacidad goleadora y a su regularidad a la hora de ofrecer un rendimiento ofensivo decisivo.

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En su trayectoria con el Al Qadsiah en la Liga Roshn, Quiñones ha marcado 59 goles y ha dado 14 asistencias en 70 partidos, según las estadísticas disponibles. Comenzó su andadura con fuerza en la temporada 2024-2025, con 20 goles y 5 asistencias en 28 partidos.

Pero la mayor explosión goleadora llegó la temporada siguiente, cuando firmó 33 goles y 4 asistencias en 31 encuentros. Terminó la competición como máximo goleador y demostró que no es un delantero de un buen arranque sin más, sino que tiene la capacidad de mantener unos registros goleadores elevados.

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El futbolista mexicano ha mantenido su protagonismo en la presente temporada, con 6 goles y 5 asistencias en 11 partidos de la Liga Roshn, lo que eleva a 11 sus participaciones directas en gol en esos encuentros.

La edad, el obstáculo para el sueño de llegar a París

Pese a estas cifras, la ecuación del París Saint-Germain parece distinta. El club no busca solo a un jugador capaz de aportar de inmediato, sino que tiene en cuenta la edad, el margen de progresión y el rendimiento a largo plazo en sus cálculos en el mercado de fichajes.

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De ahí surge la paradoja en el caso de Quiñones: el delantero, cuyos números lo hacen merecedor del interés de grandes clubes europeos, podría encontrarse con un obstáculo relacionado con la línea de trabajo del club interesado en él, y no con su nivel sobre el terreno de juego.

Por ahora, nada confirma que el París Saint-Germain haya presentado una oferta oficial al Al Qadsiah, y que el jugador figure en su lista de objetivos no implica el inicio de negociaciones reales. Entre la admiración por sus cualidades y las reservas por su edad, el futuro de Quiñones sigue abierto a varias posibilidades, mientras el club francés tendrá que decidir si está dispuesto a cambiar sus cálculos por un delantero que ha demostrado su valía con números.