Pese al gol, Retegui saborea su primer fracaso en la Liga saudí

El italiano Mateo Retegui, delantero del Al Qadsiah, saboreó el fracaso por primera vez en la Roshn Saudi League, durante el enfrentamiento ante el Abha.

El Al Qadsiah recibió al Abha este viernes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la novena jornada de la Roshn Saudi League.

El Al Qadsiah consiguió un penalti, que Retegui ejecutó en el minuto cinco del partido, pero el portero del Abha logró detenerlo.

Según la red de estadísticas "Opta", esta fue la primera vez que el delantero italiano falla un penalti en la liga saudí, después de 6 intentos exitosos.

A pesar del fallo, Retegui sigue siendo el máximo anotador de penaltis en la historia del Al Qadsiah en la liga saudí, desde la temporada 2009-2010.

Cabe recordar que el jugador de 27 años logró compensar su fallo desde el punto de penalti y marcó el gol de la ventaja para los locales, en el minuto 30 del partido, tras una asistencia del centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders.