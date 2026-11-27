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El Real Madrid ha anunciado la renovación del contrato de su jugador marroquí Brahim Díaz hasta 2031, lo que prolonga la relación entre ambas partes cuatro temporadas más. Es un paso que refleja el empeño del club español por conservar a su mediapunta, pese a su escasa participación en los últimos tiempos.

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El club señaló este viernes en un comunicado oficial: «El Real Madrid y Brahim Díaz han acordado la ampliación del contrato, por lo que el jugador seguirá vinculado al club hasta el 30 de junio de 2031».

El acuerdo prolonga hasta 2031 el contrato anterior, que expiraba en el verano de 2027, e incluye una mejora salarial acorde con el nuevo vínculo, según informó el diario español «AS».

Las negociaciones estaban muy avanzadas desde el pasado mes de junio, cuando el periódico desveló que ambas partes estaban cerca de alcanzar un acuerdo, antes de que se cerraran los últimos detalles y la renovación se hiciera oficial.

Las conversaciones no presentaron grandes complicaciones, ya que tanto la directiva del Real Madrid como el jugador compartían el deseo de seguir colaborando a largo plazo. El club ve en Brahim Díaz una pieza en la que puede confiar de cara al futuro, mientras que el futbolista sigue aferrado a su sueño de triunfar con la camiseta blanca.

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Díaz es el cuarto jugador del Real Madrid que renueva su contrato con el club en los últimos diez días, después de Arda Güler, Aurélien Tchouaméni y Thibaut Courtois.

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Brahim llegó al Real Madrid con 19 años, procedente del Manchester City, en enero de 2019, a cambio de 15 millones de euros más otros cinco millones en variables ligadas al rendimiento, pese a que su contrato con el club inglés estaba a punto de expirar en junio de ese mismo año.

El Manchester City quería retener al joven futbolista, que empezaba a ganar peso en los planes de su entonces entrenador, Pep Guardiola, al mismo tiempo que despuntaba su compañero y amigo Phil Foden, pero la irrupción del Real Madrid en las negociaciones cambió el rumbo de la operación.

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El club español no esperó a que terminara el contrato de Brahim con el City para ficharlo gratis, sino que decidió moverse antes y cerrar el traspaso en enero de 2019, el último fichaje invernal realizado por el Real Madrid hasta la fecha, según el informe.

Desde que se marchó a Inglaterra siendo muy joven, procedente de su Málaga natal, el sueño de Brahim era volver a España y escribir una historia de éxito con el Real Madrid. Ese sueño no ha cambiado, pese a las ofertas que ha recibido en los últimos meses de clubes con un gran poderío económico y proyectos deportivos atractivos, que no lograron convencerlo para abandonar el club blanco.

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La experiencia en el Milan forjó a una estrella más madura

Antes de regresar al Real Madrid, Brahim completó una exitosa cesión en el Milan italiano que se prolongó durante tres temporadas, después de que se ampliara el préstamo tras el primer curso.

Pese a que el club italiano quiso en repetidas ocasiones quedarse con el jugador de forma definitiva, el Real Madrid se mantuvo firme y se negó a incluir una cláusula que permitiera al Milan comprarlo, y solo aceptó la cesión sin ninguna opción de compra.

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Durante su etapa en el conjunto rossonero, Brahim lució el dorsal 10, se convirtió en una de las piezas determinantes del equipo y contribuyó a la conquista de la Serie A en 2022. Además, formó parte del camino del equipo hasta las semifinales de la Liga de Campeones en 2023.

El jugador disputó 124 partidos con la camiseta del Milan, una experiencia que le ayudó a crecer y a ganar más bagaje antes de volver al Real Madrid en 2023, tras firmar un nuevo contrato con el club blanco, el mismo que ahora se ha ampliado hasta 2031.

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En aquel momento, Brahim tenía que convencer al técnico italiano Carlo Ancelotti de que podía asumir un papel relevante en el equipo. Pese a que tardó en entrar en los planes del entrenador durante la temporada, el futbolista supo aprovechar las oportunidades que recibió y llevó a Ancelotti a reconocer que merecía más protagonismo en el once.

Con la mejora de su nivel, su estatus dentro del Real Madrid creció, y también se convirtió en una de las caras más destacadas por las que apuesta Adidas, a través de un importante contrato de patrocinio.

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Marruecos le otorga un papel de líder

En el plano internacional, Brahim Díaz eligió representar a la selección de Marruecos después de que, según el informe, no recibiera nuevas llamadas de la selección española para convencerlo de vestir su camiseta.

La selección marroquí le ha concedido un lugar destacado y un papel de líder, hasta convertirse en una de las caras principales del proyecto marroquí y portar el dorsal 10.

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Brahim brilló de forma notable en el último Mundial, donde repartió cuatro asistencias, una cifra que solo superó Michael Olise. Además, fue el máximo goleador de la Copa Africana de Naciones con cinco tantos, en un torneo cuyas repercusiones legales aún continúan.

Cifras destacadas pese a los pocos minutos

En el Real Madrid, en cambio, Brahim afronta el reto de disponer de más oportunidades, ya que hasta ahora solo ha jugado 258 minutos, según las cifras recogidas en el informe.

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A pesar de su escasa participación, el jugador sigue rindiendo a un gran nivel cada vez que tiene la oportunidad. El último ejemplo fue ante el PSV Eindhoven: entró en el minuto 80 y apenas cuatro minutos después le sirvió un gol a Kylian Mbappé con un pase preciso al espacio que dejó al delantero francés ante una ocasión inmejorable para marcar.

Sus números en la Liga de Campeones reflejan su peso ofensivo: es el jugador del Real Madrid con más asistencias en la competición esta temporada, con cuatro, empatado con Arda Güler, pese a que el turco ha disfrutado de muchos más minutos.

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Dentro del equipo, solo superan a Brahim en número de asistencias Güler, con nueve, y Mbappé y Jude Bellingham, con cinco cada uno, mientras que el marroquí presenta la mejor media de todos ellos, con una asistencia cada 64,5 minutos.

Brahim intenta gestionar con calma la falta de oportunidades y aprovecha cada minuto que recibe para recuperar el papel que solía desempeñar en el equipo, sin dejar de trabajar ni perder las ganas de demostrar su valía.

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El jugador sigue fiel a su filosofía de «hacer fácil lo difícil», la frase que repite para celebrar sus goles, después de haberse convertido en una de las grandes estrellas de la selección de Marruecos y en una pieza influyente en el Real Madrid.