El Barcelona mantiene su intención de fichar a Alessandro Bastoni, defensor del Inter de Milán, pese a las exigencias económicas, que alcanzan los 70 millones de euros, y a las dudas sobre su encaje en el estilo de juego del entrenador Hansi Flick, a lo que se suma el creciente interés del Chelsea por hacerse con los servicios del defensor italiano.
Según diversas informaciones periodísticas, el Barcelona tiene previsto celebrar nuevas reuniones para estudiar la posibilidad de incorporar a Bastoni, ya que el club catalán sigue interesado en hacerse con su fichaje, pese a los obstáculos que dificultan cerrar la operación.
El defensor del Inter de Milán encabeza la lista de deseos del Barcelona desde hace varios años, y el club catalán intensificó sus intentos por ficharlo durante el pasado mercado de verano, aunque se topó con una negativa rotunda por parte del club italiano.
El contrato de Bastoni con el Inter de Milán se extiende hasta junio de 2028 y, aunque ambas partes mantienen negociaciones para prolongarlo, hasta ahora no han alcanzado ningún acuerdo y avanzan a un ritmo muy lento.
En los últimos días surgieron informaciones que apuntaban a un enfriamiento del interés del Barcelona por Bastoni, debido a que el entrenador Hansi Flick no está convencido de su capacidad para adaptarse a un sistema de juego basado en una línea defensiva de cuatro.
Sin embargo, el periodista Sacha Tavolieri, corresponsal de Sky Sports, y Matteo Moretto, a través del canal de Fabrizio Romano en YouTube en italiano, aseguraron que el Barcelona mantiene su deseo de fichar al defensor italiano y que prevé celebrar nuevas reuniones para estudiar la operación.
El Inter de Milán sigue reclamando 70 millones de euros para desprenderse de Bastoni, pese a que su contrato está a punto de entrar en su último año.
Está previsto que el director deportivo Deco y el entrenador Hansi Flick analicen la situación en las próximas semanas, antes de tomar la decisión definitiva sobre si volver a intentar el fichaje del jugador la próxima temporada.
El pasado mercado de verano fue el momento en que la salida de Bastoni de San Siro estuvo más cerca, sobre todo porque atravesaba una etapa difícil marcada por una serie de crisis y críticas, entre ellas la tarjeta roja que vio en el partido contra Bosnia y Herzegovina en la repesca de clasificación para el Mundial.
Sin embargo, el defensor italiano ha recuperado gran parte de su brillo desde entonces, tras conquistar con el Inter de Milán el doblete de la Serie A y la Copa de Italia, y ha logrado restaurar parte de su reputación con su selección.
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Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.
Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.
Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.
Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.
En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.
Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:
Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias
Rodrygo: de niño de la remontada a hombre enigmático en el proyecto de Alonso
Kroos: el presente ausente en el Mundial de Clubes
Historia de Kooora: la sorpresa de Cristiano Ronaldo que llenó de entusiasmo a Ferguson