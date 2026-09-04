Periodista madrileño: Mourinho me sorprendió con esta decisión

Tomás Roncero, célebre analista del programa El Chiringuito y subdirector del diario As, comentó la alineación del Real Madrid para el partido ante el Real Betis previsto para hoy, viernes, en la cuarta jornada de LaLiga.

Roncero, conocido por su afición al Real Madrid, señaló en unas declaraciones que recogió el diario As: "Que Bernardo empiece en el banquillo es algo sorprendente, porque estará ausente el martes por sanción. Esta decisión refuerza la confianza de Mourinho en Camavinga".

Y añadió: "En cualquier caso, el tridente dorado sigue junto con la presencia de Bellingham, Mbappé y Vinicius Junior, además del mago Güler; el Madrid debe ganar al Betis y prolongar la racha de victorias".

Y concluyó: "Por cierto, participa la línea defensiva que creo que será la titular del equipo durante la presente temporada, y que está formada por Dumfries, Konaté, Huijsen y Cucurella; con este equipo, hay que conseguir la victoria".

El once titular del Real Madrid en el partido de hoy quedó de la siguiente manera:

Portería: Courtois.

Defensa: Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella.

Centro del campo: Valverde, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius.

Ataque: Kylian Mbappé.



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