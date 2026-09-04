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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Periodista madrileño: Mourinho me sorprendió con esta decisión

J. Mourinho
B. Silva
E. Camavinga
Real Madrid
Primera División
Real Betis
Portugal
Francia
España

La confianza del portugués va hacia una apuesta diferente

Tomás Roncero, célebre analista del programa El Chiringuito y subdirector del diario As, comentó la alineación del Real Madrid para el partido ante el Real Betis previsto para hoy, viernes, en la cuarta jornada de LaLiga.

Roncero, conocido por su afición al Real Madrid, señaló en unas declaraciones que recogió el diario As: "Que Bernardo empiece en el banquillo es algo sorprendente, porque estará ausente el martes por sanción. Esta decisión refuerza la confianza de Mourinho en Camavinga".

Y añadió: "En cualquier caso, el tridente dorado sigue junto con la presencia de Bellingham, Mbappé y Vinicius Junior, además del mago Güler; el Madrid debe ganar al Betis y prolongar la racha de victorias".

Y concluyó: "Por cierto, participa la línea defensiva que creo que será la titular del equipo durante la presente temporada, y que está formada por Dumfries, Konaté, Huijsen y Cucurella; con este equipo, hay que conseguir la victoria".

El once titular del Real Madrid en el partido de hoy quedó de la siguiente manera:

Liga de Campeones
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Liga de Campeones
Lille crest
Lille
LIL
Real Betis crest
Real Betis
BET

Portería: Courtois.

Defensa: Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella.

Centro del campo: Valverde, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius.

Ataque: Kylian Mbappé.

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