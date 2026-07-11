¿Pérez o Laporta? Un invitado de honor especial en el partido entre España y Francia

La selección española se prepara para enfrentarse a Francia el próximo martes en la semifinal del Mundial 2026.

Según el diario «Sport», el presidente del FC Barcelona, Juan Laporta, asistirá al encuentro en Dallas.

Viajará el lunes a Dallas para ver el encuentro y podría alargar su estancia si España elimina a Francia.

La presencia del máximo responsable del Barcelona en el Mundial no es ninguna sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que los éxitos de la selección española, dirigida por Luis de la Fuente, se deben en gran medida a la presencia de ocho jugadores del Barcelona en sus filas: Ferran Torres, Lamine Yamal, Pedri, Pau Kubarsi, Gavi, Juan García, Eric García y Dani Olmo.

Aunque algunos hayan jugado menos, su presencia es clave en el buen rendimiento de España.

No será la primera vez que el Barça tenga representación oficial en este Mundial.

El pasado fin de semana, el director deportivo, Deco, ya estuvo en Estados Unidos para ver el España-Portugal.