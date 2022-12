Pepe, tras el Marruecos 1-0 Portugal: "Es inadmisible que nos pitara un argentino tras las quejas de Messi"

El ex defensa del Real Madrid arremete contra Facundo Tello y dispara: "Después de lo que vi hoy, ahora pueden darle el título a Argentina".

Pepe estaba muy enfadado tras la eliminación de Portugal a manos de Marruecos, por los cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022.

El central del Porto y de la Selección lusa arremetió contra el arbitraje de Facundo Tello, asegurando que es "inadmisible" que eligieran a un colegiado argentino para el encuentro ante el combinado africano.

"Es inadmisible que un árbitro argentino estuviera a cargo hoy después de lo que sucedió ayer, con Messi quejándose", empezó quejándose el ex jugador del Real Madrid.

Y continuó: "Después de lo que vi hoy, ahora pueden darle el título a Argentina".

Las protestas de Portugal contra Tello llegaron especialmente por una acción justo antes del descanso. Bruno Fernandes entró en el área y un contacto con Achraf Hakimi le hizo irse al suelo cuando ya buscaba portería. Enseguida todos los lusos pidieron penalti, pero el colegiado sudamericano decidió que no era suficiente como para pitar la pena máxima y tampoco lo vieron como tal desde el VAR. Eso sí, los jugadores portugueses protestaron mucho la acción cuando se pitó el descanso.

Bruno Fernandes también arremete contra Tello y Argentina

Bruno Fernandes, mediocampista de Portugal, declaró en el mismo sentido que su compañero de Selección.

"No sé si le van a dar la copa a Argentina. Voy a decir lo que pienso y que se jodan. Es muy extraño que nos pite un árbitro de un equipo que sigue en la Copa. Han inclinado el campo contra nosotros claramente", sentenció el jugador del Manchester United.

LAS QUEJAS DE MESSI CONTRA MATEU LAHOZ

Horas atrás, Lionel Messi no se había callado nada en torno a la actuación del árbitro español Antonio Mateu Lahoz durante el partido de Argentina ante Países Bajos.

“Estoy con mucha bronca porque no era para que termine así el partido. No podés hablar del árbitro, no podes ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos quién era. La FIFA no puede poner un arbitro así en esta instancia”, decía el "10" albiceleste durante una entrevista con TyC Sports tras el partido.

Y agregaba:

“Más allá de eso (por la tarea de Lahoz) tuvimos la suerte de los penales y merecíamos pasar. El árbitro nos mandó a la prórroga, no solo por los minutos que dio, sino por las chiquitas, las boluditas. Creo que no era foul el último que cobró (antes del empate). Inclinó la cancha. Nos querían tumbar”.