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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Pedri: Pagamos el precio de lo que hicimos

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
Pedri
España

¿Qué es?

El español Pedri, centrocampista del Barcelona, expresó su tristeza tras la derrota de su equipo ante el Real Madrid por 2-1, en el Clásico disputado en el Camp Nou, dentro de la competición de LaLiga, destacando que el conjunto catalán no ofreció el nivel esperado, especialmente durante la primera mitad.

Pedri señaló, en declaraciones a la cadena "DAZN", que el Barcelona no mostró su mejor versión en la primera parte del partido, indicando que el equipo mejoró tras el descanso y logró el empate, pero pagó el precio de no gestionar bien el contraataque del que el Real Madrid anotó el gol de la victoria.

El centrocampista español añadió que al Barcelona le faltó ritmo en la circulación del balón, explicando: "Fuimos demasiado lentos en la primera mitad y cometimos muchos errores ingenuos, y ante equipos así se paga el precio".

Pedri subrayó la necesidad de mejorar el rendimiento en los próximos partidos, pese a la decepción por la derrota en un encuentro que tenía una importancia especial para el equipo y su afición, afirmando que los jugadores querían lograr la victoria y dedicársela a los aficionados, pero la suerte no les acompañó.

Concluyó sus declaraciones asegurando que la competición aún es larga, y que la derrota en el Clásico no decidirá el destino de LaLiga, señalando la necesidad de superar el resultado y centrarse en el próximo partido, con la temporada aún en marcha y la posibilidad de resarcirse.

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