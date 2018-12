Paul Pogba hará un "gran anuncio" este domingo

Enigmático mensaje del jugador francés del Manchester United.

Paul Pogba, estrella del Manchester United, ha hecho alusión este domingo a la publicación en las redes sociales que hizo tras el despido de José Mourinho (y que luego borró), al tiempo que avisó que hará un gran anuncio "más tarde".

Pogba recibió muchas críticas el martes pasado, cuando publicó una foto con la frase "Caption this!" en sus redes sociales inmediatamente después de que los Red Devils confirmaran que Mourinho había abandonado el club, aunque luego se informó que sus patrocinadores de Adidas habían programado la publicación. Que simplemente era una cuestión de marketing.

El mediocampista francés, protagonista en la victoria del Manchester United por 5-1 sobre el Cardiff City este sábado, tuvo una relación difícil con su ex entrenador y fue criticado públicamente por Mourinho en varias ocasiones.

Las cuentas de Instagram y Twitter del jugador de 25 años volvieron a estar activas este domingo. Pogba publicó una foto con una caricatura suya guiñando un ojo y con la frase "Now caption this. Big announcement later today" (Ahora subtitula esto. Gran anuncio más tarde hoy").

En sus historias de Instagram parece sugerir que la gran revelación se dará alrededor de las 19 horas del Reino Unido.

En cualquier caso, la publicación probablemente generará comentarios por parte de los detractores del francés, ya que Gary Neville ya le criticó por la publicación el día del despido de Mourinho. El ex defensa del United le sugirió al centrocampista galo que dejara él también el club.

En Old Trafford, el estado de ánimo ha mejorado significativamente con el nombramiento del nuevo técnico interino y leyenda del club Ole Gunnar Solskjaer. Incluso Pogba fue titular en el aplastante 5-1 al Cardiff.