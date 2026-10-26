Paso decisivo de la Confederación Asiática que define el destino de la Copa de Asia

La Confederación Asiática de Fútbol y el comité organizador local anunciaron las fechas de los partidos de la Copa Asiática Arabia Saudí 2027 y los estadios anfitriones. La 19ª edición del torneo arrancará el próximo 7 de enero con el duelo entre la selección saudí y su homóloga palestina en la capital, Riad.

El partido inaugural se disputará a las ocho de la noche en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Fahd, que tiene capacidad para unos 72.000 espectadores, en el torneo que Arabia Saudí acoge por primera vez en su historia, con la participación de 24 selecciones que competirán por el título continental.

Según el calendario anunciado, la fase de grupos concluirá el 20 de enero, mientras que los partidos de octavos de final comenzarán el día 22 del mismo mes. Los duelos de cuartos de final se disputarán los días 28 y 29 de enero, y las dos semifinales los días 1 y 2 de febrero, antes de que el torneo baje el telón con el partido final el 5 de febrero, a las ocho de la noche, en el mismo estadio.

Los 51 partidos del torneo se disputarán en 8 estadios repartidos en 3 ciudades saudíes, con 5 estadios en Riad, dos en Yeda y uno en Al Khobar.

El torneo cuenta con 6 grupos, de los que avanzarán a los octavos de final los que ocupen el primer y segundo puesto, además de las 4 mejores selecciones que queden en tercer lugar.

La distribución de los grupos quedó de la siguiente manera:

- Grupo A: Arabia Saudí, Kuwait, Omán, Palestina.

- Grupo B: Uzbekistán, Baréin, Corea del Norte, Jordania.

- Grupo C: Irán, Siria, Kirguistán, China.

- Grupo D: Australia, Tayikistán, Irak, Singapur.

- Grupo E: Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Yemen.

- Grupo F: Japón, Catar, Tailandia, Indonesia.

La fijación de las fechas de los partidos tuvo en cuenta la distribución de los encuentros de acuerdo con las exigencias de la retransmisión televisiva y los aspectos comerciales, además de las disposiciones locales destinadas a potenciar la asistencia del público y mejorar la experiencia de los aficionados.

El anuncio del calendario llega en medio de los interrogantes planteados sobre la posibilidad de aplazar el torneo a 2028, en el contexto de los acontecimientos regionales.

El presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, había confirmado que la confederación sigue de cerca las novedades, y que la decisión final podría esperar hasta finales de noviembre, manteniéndose sobre la mesa la opción del aplazamiento si las circunstancias así lo exigieran.

Por su parte, el comité organizador local saudí confirmó, el pasado 15 de octubre, la continuidad de los preparativos conforme al calendario anunciado, en coordinación con la Confederación Asiática y las entidades competentes, en una reafirmación de que se sigue adelante con la preparación para acoger el torneo continental.

Puedes consultar el calendario de partidos aquí