Pasaquina reanuda actividades

Los burritos volvieron a los entrenamientos, luego de estar parar sus actividades por falta de pago.

Diez días estuvo el Pasaquina en paro de labores por falta de pago, de parte de la dirigencia, quien tampoco da muchas luces sobre este tema.

Sobre este tema habló Eraldo Correia, técnico del equipo oriental: “Este jueves entrenaron todos. Abilio (Menjívar) no paga porque no quiere, sino porque no ha podido. Hemos perdido bastante. Eso afecta a cualquier equipo. Después de tres días sin trabajo el jugador comienza a perder la condición física. Espero que los jugadores hayan estado entrenando en sus casas, pero no estoy seguro”.

Pasaquina enfrentará al Luis Ángel Firpo el próximo fin de semana en espera que esto no le pase factura y pueda sacar un resultado positivo.