Parque de atracciones en el Camp Nou: el Barcelona se prepara para lanzar un nuevo proyecto

El Barcelona se prepara para añadir un nuevo elemento a su proyecto de complejo deportivo y de ocio, después de haber diseñado un plan para crear un pequeño parque de atracciones dentro del recinto del estadio "Spotify Camp Nou", en un paso destinado a ampliar las opciones de entretenimiento disponibles para los aficionados, especialmente durante los días de partido.

El diario "Mundo Deportivo" informó de que el Barcelona presentará durante su asamblea general ordinaria, prevista para el próximo 19 de septiembre, un acuerdo cerrado con una empresa para destinar espacios a atracciones, dirigidas especialmente a los niños, por un periodo superior a 5 años.

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El proyecto espera la aprobación de los socios compromisarios en la asamblea general antes de iniciar su ejecución, mientras que el club catalán tiene la intención de desvelar más detalles relacionados con el acuerdo durante las reuniones informativas que precederán a la celebración de la asamblea.

Se espera que el nuevo proyecto refuerce las actividades de ocio en torno al estadio del Camp Nou en su nueva versión, dentro de la visión del Barcelona de desarrollar la experiencia de los aficionados dentro y fuera del complejo, sin limitarla únicamente a la asistencia a los partidos.

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