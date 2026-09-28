¿Parón forzado por lesión? Gran preocupación por la estrella del BVB

En la victoria por 2-1 de los portugueses el domingo por la noche, el lateral derecho noruego abandonó el terreno de juego en el minuto 66 ligeramente tocado. Leo Östigard entró en su lugar.

Por el momento no hay información más concreta sobre la gravedad de la lesión de Ryerson. Sin embargo, si se trata de una lesión más seria, el jugador de 28 años podría perderse los dos próximos partidos de la Nations League de los escandinavos.

Tras la victoria en el debut contra Dinamarca y la derrota ante Portugal, Noruega volverá a jugar el próximo jueves contra Gales, antes de disputar tres días después, el domingo, el partido de vuelta ante los portugueses.

En el BVB, en cambio, Ryerson volvería a tener que jugar el viernes siguiente (9 de octubre). Entonces, el Borussia Dortmund recibirá al Werder Bremen en el Signal Iduna Park en el arranque de la quinta jornada de la Bundesliga.

En la presente temporada, el jugador de 28 años todavía no se ha perdido ni un solo partido oficial con los negriamarillos. En siete apariciones entre todas las competiciones, Ryerson ha aportado tres asistencias. También fue titular con Noruega en los dos partidos de la Nations League.