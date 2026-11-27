Cómo ver el Paris Saint-Germain - Lorient con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 12 28 nov 2026 - 14:45 Parc des Princes

El Paris Saint-Germain recibe al Lorient en el Parque de los Príncipes de París en un partido de la Ligue 1.

El equipo de Luis Enrique lidera la clasificación y llega tras empatar 2-2 con la Roma el miércoles en la Champions League. Ese resultado puso fin a una racha de 12 victorias consecutivas en todas las competiciones.

El técnico español calificó a la Roma como el rival más difícil al que se ha enfrentado el PSG esta temporada. Ahora, su equipo vuelve a la competición liguera con la oportunidad de reaccionar.

Las lesiones condicionan el ataque. Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia están descartados para lo que resta de temporada, por lo que Ferran Torres, Maghnes Akliouche y Senny Mayulu tendrán que asumir más responsabilidad.

El Lorient de Alexandre Dujeux ocupa la décima posición. Empató 1-1 con el Rennes en su último partido y solo ha perdido uno de sus cinco últimos encuentros de liga.

Además, ha logrado empatar con el PSG en sus dos últimos enfrentamientos, así que los jugadores de Luis Enrique deben esperar la visita de un rival correoso.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre el partido, desde la hora de inicio hasta las novedades de los equipos.

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