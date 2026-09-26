Para reclamar la derrota de Qatar: Baréin se niega a rendirse con una nueva escalada

La Federación de Fútbol de Baréin emitió un nuevo comunicado para pronunciarse sobre el rechazo de su protesta relativa a la participación del jugador de Catar, Asem Madibo.

Madibo participó en el encuentro entre Catar y Baréin, en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo, que terminó con victoria de Catar por dos goles a cero.

Baréin presentó una protesta ante la Federación del Golfo por la participación de Madibo, sobre quien recae una sanción de suspensión de 5 partidos por parte de la FIFA, tras una entrada violenta contra el canadiense Ismaël Koné durante el Mundial 2026.

La cuenta de los canales deportivos de Abu Dabi en el sitio X señaló que el comité de disciplina de la Federación del Golfo rechazó la protesta de Baréin por no haberse presentado dentro del plazo legal establecido de dos horas desde el pitido final del partido, conforme al artículo (19/1) del reglamento disciplinario.

La Federación de Baréin declaró, a través de su cuenta en el sitio X, que exige a la Secretaría General de la Federación del Golfo la remisión de oficio del caso de la participación de Asem Madibo.

Y continuó: "El párrafo 7 del artículo 19 del reglamento disciplinario y de apelaciones de la Federación del Golfo establece la competencia de la Secretaría General para la remisión de oficio de las infracciones que no hayan sido advertidas por los responsables del partido".

Y añadió: "Mientras que el párrafo 8 confirmó que la falta de remisión dentro del plazo establecido no conlleva la nulidad. Esto confirma que el reglamento no supeditó la incoación de la infracción únicamente a la presentación de una protesta, sino que otorgó a la Secretaría General una potestad independiente para remitirla en cuanto le sea revelada".

La Federación de Baréin subrayó: "Y con lo que se ha planteado en torno a la legalidad de la participación de Madibo, que pasó a ser conocida por la Secretaría General de la Federación del Golfo tras la presentación de la protesta, y teniendo en cuenta que el párrafo 4 del artículo 55 considera la alineación de un jugador no habilitado una infracción que obliga a dar a su selección por perdedora 0-3, resulta evidente que la potestad de remisión de la Secretaría General tiene por objeto abordar las cuestiones sustanciales que afectan a la validez del partido y no dejarlas supeditadas a la iniciativa de los rivales".

El comunicado señaló: "En consecuencia, la Federación de Baréin solicita a la Secretaría General de la Federación del Golfo que ejerza su competencia en virtud del artículo (7/19) y remita el asunto al comité de disciplina para verificar de fondo el grado de legalidad de la participación del jugador, sin que lo impida el rechazo previo de la protesta desde el punto de vista formal, informando a la Federación de los resultados y decisiones que se deriven de las medidas adoptadas".







