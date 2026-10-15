El Barcelona ha incluido a Pedro Porro, lateral del Tottenham Hotspur, en su lista de objetivos de cara al próximo mercado de fichajes de verano, aunque su posible contratación no será nada sencilla.

Según el diario Sport, el Tottenham no tiene intención de renunciar fácilmente a los servicios del jugador español, y ya ha fijado un precio para su salida de alrededor de 90 millones de euros.

Si la operación se cerrara por esa cantidad, Pedro Porro se convertiría en el lateral derecho más caro de la historia del fútbol.

De acuerdo con lo publicado este jueves por el periodista Graeme Bailey en el portal TeamTalk, el Barcelona y el Real Madrid han mostrado interés en fichar a Pedro Porro en 2027.

Se cree que los intermediarios que representan al jugador ya han mantenido contactos con ambos clubes para explorar la posibilidad de cerrar la operación, que en cualquier caso exigiría una inversión económica enorme.

El Tottenham ha fijado el precio de venta de Pedro Porro en 75 millones de libras esterlinas, es decir, unos 88,6 millones de euros.

Esa cifra superaría con holgura el récord actual para un lateral derecho, establecido por el Paris Saint-Germain cuando pagó 67 millones de euros al Inter de Milán por Achraf Hakimi en 2021.

El club londinense se mantiene especialmente firme en su postura después de que el jugador ampliara su contrato el pasado verano por cinco temporadas. Esa renovación refuerza la posición negociadora del Tottenham, pero no descarta, según la información mencionada, la posibilidad de que el futbolista se marche en 2027.

Pese a ello, el valor de mercado actual de Porro es de 45 millones de euros, aunque el club londinense pretende evitar su salida o, en caso de no poder retenerlo, obtener importantes beneficios económicos.

Las circunstancias deportivas también podrían influir en el futuro del jugador: Porro renovó su contrato convencido de que el Tottenham construiría un proyecto competitivo bajo la dirección de Roberto De Zerbi, pero los resultados no han ido conforme a las expectativas.

El conjunto londinense ha firmado un inicio de temporada muy decepcionante, ya que no ha logrado ninguna victoria en las seis primeras jornadas de la Premier League.

Esta situación podría jugar a favor de las aspiraciones del Barcelona y del Real Madrid, sobre todo porque el defensa español podría ver con buenos ojos la idea de regresar al fútbol español e incorporarse a uno de los dos gigantes de la Liga.