Chelsea vivió un momento especialmente preocupante este sábado por la tarde durante su visita al Everton. El portero Emiliano Martínez quedó tendido e inmóvil sobre el césped en la segunda parte tras un fuerte choque con Jarrad Branthwaite, que estuvo cedido en el PSV. El argentino recibió atención médica durante varios minutos y fue sustituido por el debutante Mike Penders. Chelsea ganó 0-2 gracias a dos goles de Pedro Neto en la segunda mitad.

El incidente ocurrió en el minuto 66 del partido de la Premier League disputado en el Hill Dickinson Stadium. El Everton dispuso de una falta que Kiernan Dewsbury-Hall colgó al área. Martínez y Branthwaite fueron con decisión a por el balón, pero chocaron violentamente con la cabeza.

Ambos jugadores cayeron de inmediato al suelo, aunque pronto quedó claro que la situación de Martínez parecía especialmente grave. Branthwaite logró levantarse al cabo de un rato, mientras que el portero del Chelsea seguía inmóvil. Los jugadores se dieron cuenta enseguida de la gravedad de la situación y pidieron ayuda médica con gestos de alarma. Varios miembros del cuerpo médico corrieron al campo para atender al argentino.

La preocupación aumentó aún más cuando llevaron una camilla al terreno de juego. Martínez permaneció varios minutos tendido sobre el césped, rodeado de personal médico, que se tomó el tiempo necesario para examinarlo detenidamente.

Mientras tanto, llamaron al portero suplente Mike Penders a la banda. El guardameta belga de 21 años recibió instrucciones mientras Martínez seguía siendo atendido. Finalmente quedó claro que el argentino no podía continuar y Penders ocupó su lugar bajo palos.

Con Jorrel Hato de titular, el Chelsea pasó apuros en la primera parte ante el Everton, que tuvo varias buenas ocasiones por medio de Thierno Barry y Jack Grealish. Martínez sostuvo a su equipo con varias paradas, mientras que, en el otro extremo, Moisés Caicedo estrelló en el larguero una potente volea. Harrison Armstrong también evitó sobre la línea de gol un tanto de Maxence Lacroix, por lo que ambos equipos se fueron al descanso con 0-0 en el marcador.

Nada más comenzar la segunda parte, el Chelsea se adelantó por medio de Pedro Neto, que marcó el primer gol tras una buena jugada de Morgan Rogers y Hato. El Everton intentó empatar después, pero Penders, que había entrado desde el banquillo, mantuvo su portería a cero y, entre otras intervenciones, detuvo un cabezazo de Barry en los minutos finales.

Ya bien entrado el tiempo añadido, Neto sentenció el partido al marcar el 0-2 tras una falta bloqueada. Así, el Chelsea puso fin a la racha invicta del Everton.