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Panathinaikos vs. CSKA Sofía: hora de inicio
El partido entre Panathinaikos y CSKA Sofía comienza el 05/11/2026 a las 21:00.
Panathinaikos vs. CSKA Sofía, en directo hoy: ¿quién lo transmite por TV y streaming?
Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Panathinaikos y CSKA Sofía?
Panathinaikos llega a este partido con un balance impecable de cinco victorias en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, el club griego derrotó por 2-0 al AEK Atenas en la Superliga. Antes había logrado una contundente victoria por 5-1 ante el Asteras Trípoli. En la Conference League, Panathinaikos venció por 5-1 al Qairat Almaty. En total, el equipo marcó 11 goles y encajó solo 3 en sus últimos cinco partidos.
El CSKA Sofía ha mostrado un rendimiento mucho más irregular: en sus últimos cinco partidos sumó dos victorias y dos empates, y sufrió una derrota. Su encuentro más reciente terminó en un empate sin goles ante el PFK Slavia Sofía. En la Conference League, el CSKA Sofía empató 2-2 con el FC Nordsjälland, pero antes había perdido 1-2 frente al AS Mónaco.
Panathinaikos vs. CSKA Sofía: alineaciones
Panathinaikos contra CSKA Sofia alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- J. Neestrup
- M. Gisdol
Panathinaikos vs. CSKA Sofía: estado de forma
Panathinaikos vs. CSKA Sofía: balance de enfrentamientos directos
Cara a cara
Panathinaikos vs. CSKA Sofía: las clasificaciones
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