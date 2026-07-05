Cole Palmer, estrella del Chelsea, sigue decepcionado tras quedarse fuera de la selección de Inglaterra para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Bajo la dirección de Thomas Tuchel, fue clave en la eliminatoria y titular en el amistoso contra Japón antes de que se anunciara la lista.

Su temporada irregular con los Blues le dejó fuera de la lista, junto a otros jugadores destacados.

Inglaterra se prepara para octavos contra México en la madrugada del lunes.

En declaraciones a «The Times» sobre cómo sigue el Mundial, Palmer afirmó: «Veo los partidos siempre que puedo. Disfruto de mis vacaciones y hago cosas diferentes, pero cuando estoy relajado, si hay algún partido, lo veo».

Añadió, según recoge el diario inglés «Metro»: «Por supuesto que me gustaría formar parte del equipo; todo futbolista quiere estar en el Mundial, pero es una decisión que no puedo cambiar y que resulta difícil, sea cual sea el motivo».

Y concluyó: «Solo intento disfrutar de mis primeras vacaciones de verano».











