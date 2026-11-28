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El Palmeiras conquistó el sábado la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia. En el Estadio Centenario de Montevideo, los brasileños vencieron por 1-0 al Estudiantes de La Plata argentino.

Antes del saque inicial se recordó el accidente aéreo del Chapecoense, ocurrido hace ya diez años. Poco antes, Fernando Muslera (40), portero del Estudiantes, no había podido contener la emoción al escuchar el himno de su país, Uruguay.

Durante buena parte del encuentro no hubo fútbol de alto nivel técnico. Las ocasiones escasearon y, por momentos, ambos equipos parecían jugar bajo una gran tensión.

Acababa de comenzar la segunda parte cuando el Palmeiras abrió el marcador. Gabriel Arthur envió un balón en profundidad al internacional colombiano Jhon Arias, que lo prolongó de cabeza al primer toque hacia Ramón Sosa. Este, completamente libre de marca, remató de cabeza para hacer el 1-0.

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El Estudiantes, que juega sus partidos a solo unos 160 kilómetros de Montevideo, tuvo que buscar el empate y creó peligro por medio de Guido Carrillo, cuyo cabezazo no fue lo bastante preciso para batir al guardameta Carlos Miguel.

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Fue, por momentos, un partido típicamente sudamericano, con algunas faltas duras y también, por supuesto, conatos de pelea. El balón pasó la mayor parte del tiempo en el centro del campo, justo lo que quería el Palmeiras.

En los últimos minutos, el Estudiantes volvió a estar cerca del gol por medio de Tomas Palacios. Miguel desvió su volea fuera y así se esfumó la última ocasión clara del partido.

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El Palmeiras ya había ganado la principal competición de clubes de Sudamérica en 1999 y, más recientemente, en 2020 y 2021. Ahora suma tantos títulos de la Libertadores como el Estudiantes (1968, 1969, 1970 y 2009).

El Palmeiras, que acabará segundo en la Série A por detrás del campeón Flamengo, puede centrarse ahora en la final de la Copa do Brasil, que disputará el 6 de diciembre contra el Grêmio. Antes, el equipo de São Paulo jugará su último partido de liga de la temporada, en casa ante el Coritiba, duodécimo clasificado.