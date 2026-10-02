Palestina goleó a China por 5-0 en su propia casa

La selección de Palestina logró una amplia victoria ante su homóloga de China (5-0) en el partido amistoso que se disputó este viernes en el estadio Chongqing Longxing, en la clausura de la concentración de Palestina en China.

Asid al Hamlawi abrió el marcador en el minuto 16 con un disparo de pierna derecha desde dentro del área, tras un pase de Odai al Dabbagh, y el gol se validó después de la revisión del VAR. Luego, al Hamlawi volvió a marcar el segundo tanto en el minuto 22 tras un pase de Zaid Qunbar, también confirmado por el VAR.

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En el quinto minuto del tiempo añadido de la primera parte, Odai al Dabbagh anotó el tercer gol con un disparo de pierna izquierda desde dentro del área, tras un pase de Amid Mahajna, con lo que la primera parte terminó con Palestina por delante por tres goles a cero.

La selección china realizó cinco cambios entre las dos partes, pero eso no frenó a Palestina. En el minuto 54, al Dabbagh añadió su segundo gol personal y el cuarto para Palestina con un disparo de pierna derecha, desde el costado derecho del área.

La selección china intentó recortar distancias y estrelló dos tiros libres directos en el palo derecho. El primero lo lanzó Wang Shangyuan en el minuto 68, y el segundo lo ejecutó Liu Yang en el minuto 79.

En el tercer minuto del tiempo añadido, Ahmed al Qaq marcó el quinto gol con un disparo de pierna derecha desde el centro del área. Al Qaq había entrado en sustitución de al Dabbagh en el minuto 82.

El jugador palestino Jaled al Nabrisi vio una tarjeta amarilla en el minuto 50, mientras que el chino Gao Zhunyi recibió una tarjeta amarilla en el minuto 68 por una entrada violenta.

La selección de Palestina había logrado durante esa misma concentración una victoria sobre Tayikistán por (4-2), en la que Asid al Hamlawi anotó dos goles.