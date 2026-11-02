El Michael Owen, exestrella del Real Madrid y del Liverpool, ha revelado detalles conmovedores de su fichaje por el conjunto blanco en el verano de 2004, afirmando que lloró amargamente mientras se dirigía al aeropuerto, tras darse cuenta de que estaba a punto de abandonar el club al que había estado ligado durante toda su carrera futbolística.

El exdelantero inglés recuperó los recuerdos de su fichaje por el Real Madrid, durante una entrevista concedida a la revista «FourFourTwo», explicando que la oportunidad de vestir la camiseta blanca le resultaba sumamente tentadora, a pesar de que dejar el Liverpool, el club de su vida, le provocó un estado emocional que todavía recuerda con fuerza hasta hoy.

Owen comentó: «Recuerdo que lloré amargamente mientras me dirigía al aeropuerto, y pensaba: ¿qué es lo que estoy dejando atrás?».

Owen tenía entonces 24 años, después de haber conquistado el Balón de Oro en 2001 y de haber pasado toda su carrera futbolística en el Liverpool. Y aclaró: «Tenía la sensación de que, si me marchaba, ya habría pasado mucho tiempo en el Liverpool y siempre podría volver a él. Por eso pensé que debía vivir la experiencia y disfrutarla».

Y añadió, explicando los motivos de su aceptación del traspaso al Real Madrid: «Las estrellas de los Galácticos, aquella camiseta blanca y la manera en que todos salen al terreno de juego como si fueran ángeles, además de ese estadio impresionante y una cultura diferente».

Durante una gira del Liverpool por Estados Unidos en preparación para la nueva temporada, Owen recibió una llamada de su agente, en la que le informó de la posibilidad de fichar por el Real Madrid.

El delantero inglés compartía habitación con su compañero Jamie Carragher, quien se enteró rápidamente del contenido de la conversación e intentó convencerlo de que rechazara la oferta, advirtiéndole: «¡No vayas! Tienen a Raúl, a Ronaldo y a Fernando Morientes, ¡y no tendrás ninguna oportunidad de jugar!».

Owen reconoció que estaba dividido a partes iguales entre aceptar y rechazar la oferta, pero la oportunidad de vivir la experiencia en el estadio Santiago Bernabéu fue el factor decisivo al final.

Owen todavía recuerda bien la sensación que lo invadió tras tomar la decisión, al decir: «¿Conoces esa sensación de cuando firmas algo y crees que ya no puedes echarte atrás? Cuando te dices a ti mismo: Dios mío, ¿qué he hecho?».

A pesar de ello, la estrella inglesa evita emplear la palabra arrepentimiento al hablar de aquel paso.

La experiencia de Owen con el Real Madrid duró una sola temporada, la 2004-2005, en la que disputó 45 partidos y marcó 16 goles, pero no logró asentarse en el once titular de forma permanente, dentro de un equipo que reunía a un grupo de las figuras más destacadas del fútbol mundial. Y un año después, el delantero inglés regresó a su país para incorporarse al Newcastle United.

La marcha de Owen del Liverpool no fue del agrado de un sector de la afición del club, antes de que su posterior fichaje por el Manchester United en 2009 provocara un mayor deterioro de su relación con los seguidores del Liverpool.

Cerró sus declaraciones sobre la decisión que dejó una gran huella en su carrera futbolística diciendo: «Lo último en lo que pensé fue en que iba a abandonar el Liverpool».