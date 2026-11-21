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Los números defensivos del París Saint-Germain revelan un notable retroceso respecto a temporadas anteriores, después de que la cifra de goles encajados por el equipo alcanzara un nivel que no se veía desde hace más de 16 años, un indicador que pone de relieve un problema ya presente en el camino del vigente campeón de la Ligue 1.

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El París Saint-Germain visita al Niza este sábado por la noche, en la jornada 11 de la Ligue 1, en un partido cuyo primer tiempo terminó con ventaja visitante por dos goles a uno.

El conjunto parisino ha encajado 11 goles en las 11 primeras jornadas de la Ligue 1 esta temporada, repitiendo así un registro negativo que no se veía desde la campaña 2009-2010.

Según una estadística publicada por la cuenta «Stats Foot» en la plataforma «X», el París Saint-Germain no recibía tantos goles tras las 11 primeras jornadas desde la temporada 2009-2010, cuando su cuenta llegó a 12 tantos en ese mismo tramo.

El problema empezó pronto: el París Saint-Germain encajó dos goles ante el Rennes en la primera jornada y otros dos ante el Lille en la segunda, con sendos empates 2-2, antes de caer en casa ante el Mónaco por 1-2. Así, su portería fue perforada 6 veces en los 3 primeros partidos, un arranque que no estuvo a la altura de las aspiraciones de un equipo acostumbrado a imponer su dominio sobre sus rivales.

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Sin embargo, la tendencia no se mantuvo al mismo ritmo, ya que el equipo solo encajó 4 goles en sus siete siguientes partidos de liga, en los que dejó la portería a cero ante el Brest, el Lyon y el Troyes. Además, encadenó 5 victorias consecutivas en sus últimos 5 partidos de liga hasta el duelo ante el Troyes del 7 de noviembre, en los que solo recibió 3 goles.

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Esto demuestra que la cifra de goles encajados se ha visto claramente condicionada por el tropiezo inicial de la temporada y que, por sí sola, no refleja la trayectoria defensiva del equipo en las últimas jornadas.

La paradoja se aprecia con mayor claridad al analizar los números del rendimiento defensivo: el París Saint-Germain concede a sus rivales unos 10,7 disparos por partido, el segundo promedio más bajo de la liga, mientras que la media de tiros a puerta que recibe alcanza los 4,2 por encuentro.

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La paradoja se aprecia con mayor claridad al analizar los números del rendimiento defensivo: de acuerdo con el portal Sofascore, el París Saint-Germain concedió a sus rivales 41 tiros a puerta en las 10 primeras jornadas, con una media de 4,1 por partido, y encajó 10 goles. En el partido ante el Niza, su cuenta ascendió a 11 goles en 11 jornadas, a razón de uno por encuentro. Aunque el París Saint-Germain mantiene uno de los mejores registros de disparos concedidos de la liga, haber encajado tantos goles revela una fragilidad recurrente en los momentos decisivos: el volumen ofensivo de los rivales no siempre se traduce en una presión real sobre su portería, pero los pocos disparos que llegan suelen acabar en el fondo de la red.

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