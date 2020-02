Osvaldo Escudero: “El tema referil ya nos está afectando”

El técnico argentino se queja del arbitraje.



Santa Tecla sigue sin ganar en el Clausura 2020, y esto no deja de ser una molestia para el entrenador Osvaldo Escudero, quien llegó para este torneo, y que afirma que los árbitros afectan a su equipo.

“Es difícil para nosotros que trabajamos toda la semana para lograr un resultado y por causas externas no lo logramos; hay que poner en detalle el tema referil ya que nos está afectando”, indicó Escudero.

También se refirió a una situación personal con el arbitraje: “A mí me quería echar de la cancha cuando le pregunté que si solo cuatro minutos daría de compensación cuando se paró mucho más el juego, como 15 minutos, por eso me quería echar, pero al final me quedo con la actitud del juego de los jugadores”, contó el técnico suramericano por el momento que le tocó vivir el fin de semana pasado.