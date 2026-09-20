El árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias se prepara para dirigir el duelo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, en una designación histórica por parte del Comité Técnico de Árbitros, ya que por primera vez un árbitro de la capital, Madrid, será el encargado de dirigir el derbi de la ciudad.

Según el diario español "Marca", Ortiz Arias, nacido en Madrid en 1984, se prepara para afrontar su séptima temporada en la Primera División española, después de haber logrado un hito histórico la temporada pasada, al ser elegido por Fran Soto para romper la norma de la pertenencia geográfica y dirigir el enfrentamiento entre el Rayo Vallecano y el Getafe, pese a ser nacido en Madrid.

Aquel paso supuso un punto de partida, al que se sumaron posteriormente árbitros destacados, como el andaluz Munuera Montero, que dirigió el derbi de Sevilla, y García Verdura, que dirigió el derbi de Cataluña.

La norma se limita actualmente a permitir que un árbitro nacido en la misma región dirija partidos que se disputen dentro de esa región, y no se extiende a los encuentros que enfrentan a equipos de regiones distintas, de modo que los dirija un árbitro que pertenezca a alguna de esas regiones.

Aficionado a la selección de España

Ortiz Arias trabaja como profesor de Educación Física y también se coronó con el premio Guruceta, otorgado por el diario "Marca", tras ser elegido mejor árbitro de la temporada 2021-2022.

Al margen de su labor en el mundo del arbitraje, Miguel Ángel es un apasionado del fútbol y de la selección española, ya que este verano viajó a Nueva York como aficionado, para disfrutar de la final del Mundial en la que la selección española conquistó su segunda estrella.

Harto de la violencia verbal

Ortiz Arias expresó duras críticas al ambiente tenso que vive el mundo del arbitraje a raíz del "caso Negreira", durante una entrevista con la Federación de Fútbol de Madrid.

El árbitro dijo: "Creo que la violencia es ahora mayor. Nos han puesto el foco encima. Cuando la gente siempre me dice: no, tú... o vosotros..., yo les digo lo siguiente: imagina que trabajas en una empresa, y que uno de sus directivos ha cometido cosas que no debería haber cometido. ¿Eso te convierte a ti en corrupto? Creo que la respuesta es no".

Anécdota curiosa con Raphinha

La temporada actual también vivió un episodio curioso protagonizado por Ortiz Arias, después de lo ocurrido entre él y Raphinha antes del enfrentamiento entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao.

Tras realizar el sorteo inicial junto a Iñaki Williams, el árbitro dirigió una frase al delantero del Barcelona, diciéndole: "Me gusta tu bigote".

Esta broma provocó numerosos comentarios sobre el árbitro dueño del bigote más famoso de la Liga española.



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