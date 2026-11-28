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Para el Al Nassr, marcar goles ya no es solo una forma de decidir los partidos. El equipo lo ha convertido en una racha excepcional que se prolonga durante 100 partidos consecutivos en la liga saudí, una cifra histórica que celebró Cristiano Ronaldo. El portugués se mostró orgulloso de contribuir a este logro colectivo, que refleja la continuidad ofensiva del equipo y su capacidad para perforar la portería rival con regularidad.

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Ronaldo publicó un mensaje en sus redes sociales después de que el equipo alcanzara su partido número 100 consecutivo marcando al menos un gol en la liga saudí, una gesta que refleja su continuidad ofensiva a lo largo de una larga serie de encuentros.

La cifra llegó tras la victoria del Al Nassr por 1-0 ante el Al Hazm, en el duelo que los enfrentó en la decimotercera jornada del campeonato. Así, el equipo sumó un nuevo encuentro a su racha goleadora y la mantuvo sin interrupción, tras haber marcado en sus 100 partidos consecutivos.

Ronaldo fue titular ante el Al Hazm junto a su compatriota portugués João Félix y a Samu Costa, que desempeñó un papel decisivo en el encuentro al anotar el único gol. Con él dio al Al Nassr un nuevo triunfo y dejó su nombre en el acta del partido en el que se completó esta llamativa gesta.

La celebración del récord por parte de Ronaldo no fue ajena al resultado del partido. El capitán del Al Nassr vinculó la victoria del equipo con la llegada a los 100 partidos consecutivos marcando en liga, y consideró que lo conseguido supone un éxito colectivo digno de celebrarse, no una simple cifra ligada a un jugador o a un partido concreto.

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El astro portugués escribió en sus redes: «Gran victoria y 100 partidos consecutivos en liga en los que marca el equipo. Estoy orgulloso de formar parte de este logro». Un mensaje que reflejó su satisfacción por lo conseguido por el Al Nassr y su empeño en destacar la contribución de todo el grupo para alcanzar esta cifra histórica.

Esta gesta otorga a la racha goleadora del Al Nassr un lugar especial en la trayectoria del club en la liga saudí, después de que el equipo haya visto puerta durante 100 partidos consecutivos. La victoria ante el Al Hazm fue el punto en el que se completó esta cifra, en medio de la celebración de Ronaldo por un logro del que se mostró orgulloso de formar parte.