Para el Al Nassr, marcar goles ya no es solo una forma de decidir los partidos. El equipo lo ha convertido en una racha excepcional que se prolonga durante 100 partidos consecutivos en la liga saudí, una cifra histórica que celebró Cristiano Ronaldo. El portugués se mostró orgulloso de contribuir a este logro colectivo, que refleja la continuidad ofensiva del equipo y su capacidad para perforar la portería rival con regularidad.
Ronaldo publicó un mensaje en sus redes sociales después de que el equipo alcanzara su partido número 100 consecutivo marcando al menos un gol en la liga saudí, una gesta que refleja su continuidad ofensiva a lo largo de una larga serie de encuentros.
La cifra llegó tras la victoria del Al Nassr por 1-0 ante el Al Hazm, en el duelo que los enfrentó en la decimotercera jornada del campeonato. Así, el equipo sumó un nuevo encuentro a su racha goleadora y la mantuvo sin interrupción, tras haber marcado en sus 100 partidos consecutivos.
Ronaldo fue titular ante el Al Hazm junto a su compatriota portugués João Félix y a Samu Costa, que desempeñó un papel decisivo en el encuentro al anotar el único gol. Con él dio al Al Nassr un nuevo triunfo y dejó su nombre en el acta del partido en el que se completó esta llamativa gesta.
La celebración del récord por parte de Ronaldo no fue ajena al resultado del partido. El capitán del Al Nassr vinculó la victoria del equipo con la llegada a los 100 partidos consecutivos marcando en liga, y consideró que lo conseguido supone un éxito colectivo digno de celebrarse, no una simple cifra ligada a un jugador o a un partido concreto.
El astro portugués escribió en sus redes: «Gran victoria y 100 partidos consecutivos en liga en los que marca el equipo. Estoy orgulloso de formar parte de este logro». Un mensaje que reflejó su satisfacción por lo conseguido por el Al Nassr y su empeño en destacar la contribución de todo el grupo para alcanzar esta cifra histórica.
Esta gesta otorga a la racha goleadora del Al Nassr un lugar especial en la trayectoria del club en la liga saudí, después de que el equipo haya visto puerta durante 100 partidos consecutivos. La victoria ante el Al Hazm fue el punto en el que se completó esta cifra, en medio de la celebración de Ronaldo por un logro del que se mostró orgulloso de formar parte.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.