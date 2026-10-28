Operación rescate: Koundé lo arriesga todo por el Barcelona

El FC Barcelona ha activado todos sus recursos médicos para acelerar la recuperación de sus jugadores lesionados, especialmente en la línea defensiva, que se ha convertido en el punto más débil del equipo bajo la dirección de Hansi Flick.

Actualmente hay cuatro defensas en la clínica del club. El último en sumarse a la lista es Chavi Espart, que estará de baja durante siete semanas tras sufrir una rotura de los ligamentos del tobillo derecho en el partido del Clásico, a raíz de una entrada violenta de Aurélien Tchouaméni.

Con Espart prácticamente ausente hasta 2027, la atención del cuerpo médico se centra por completo en el trío, según fuentes de "As": Jules Koundé, Andreas Christensen y Eric García.

Koundé, la apuesta más cercana

El defensa francés tiene las mejores opciones de regresar esta semana. Y aunque no se entrenó con el grupo el miércoles, y su participación en el Clásico estuvo en duda hasta el último momento, todos los indicios apuntan a su recuperación del esguince de tobillo y a la posibilidad de llegar al partido contra el Alavés el próximo sábado.

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Sin embargo, su participación sería arriesgada, ya que en el mejor de los casos solo habrá completado dos sesiones de entrenamiento con el equipo, a falta de tan solo cinco días para el partido.

Christensen y Eric, el regreso se acerca

En cuanto a Andreas Christensen, que está de baja desde hace cinco semanas por una rotura en el músculo cuádriceps del muslo izquierdo, se espera que esté listo para el partido de la Liga de Campeones de Europa contra el Aston Villa el 3 de noviembre. Empezará el encuentro en el banquillo y participará como suplente en caso de necesidad.

La situación de Eric García sigue siendo más incierta, ya que desde su lesión el 17 de octubre durante el partido contra el Real Betis, con una rotura del músculo recto femoral de su muslo derecho, se estimó un periodo de baja de entre tres y cuatro semanas.

En el mejor de los casos, y con un esfuerzo adicional, estará listo para el partido de máxima rivalidad contra el Atlético de Madrid el 8 de noviembre en el estadio Wanda Metropolitano.

No obstante, nadie dentro del vestuario descarta la posibilidad de adelantar su regreso incluso al partido de la Liga de Campeones, dada la dificultad del encuentro contra el Alavés, y si eso ocurriera, sería un gran logro para el cuerpo médico, que habría recortado una semana completa del periodo de baja.



