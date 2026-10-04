Omar Al Soma estalla: ¡Portugal es mejor sin Cristiano Ronaldo!

El sirio Omar Al Soma, exdelantero del Al Ahli, hizo estallar una sorpresa de alto calibre tras hablar con franqueza sobre la situación de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal, al asegurar que el equipo es capaz de mostrar una mejor imagen en ausencia de su capitán, coincidiendo con la reciente crisis que vivió la concentración de la selección entre Ronaldo y el entrenador Jorge Jesus.

Las declaraciones de Al Soma llegan tras unos días calientes que vivió la selección portuguesa, después de que Jesus decidiera no alinear a Ronaldo durante el enfrentamiento ante Noruega, antes de que los acontecimientos se intensificaran tras el anuncio del entrenador de que el capitán de la selección no sería titular en el siguiente partido, lo que llevó a la estrella del Al Nassr a abandonar la concentración de Portugal en medio de una gran polémica, en un suceso que proyectó su sombra sobre la relación entre ambas partes.

Al Soma dijo en declaraciones a través de la cadena "beIN Sports": "No hay discusión sobre las cualidades de Cristiano Ronaldo, pero ya no es como era antes; no está capacitado ni en el aspecto técnico ni en el físico, y Portugal actualmente es mejor sin él", en una valoración franca del delantero sirio sobre la capacidad de Ronaldo de seguir teniendo la misma influencia que ofrecía con la selección de su país.

Al Soma no se quedó ahí, sino que reveló su punto de vista sobre la forma en que los jugadores de Portugal tratan con Ronaldo dentro del campo, afirmando: "Incluso los jugadores no quieren jugar hacia él; veo que algunos jugadores cambian sus posiciones y el lugar donde entregan el balón en dirección contraria a Ronaldo", convirtiendo sus declaraciones en una crítica directa al papel que desempeña el capitán de Portugal dentro del engranaje del equipo.

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Las declaraciones de Al Soma coincidieron con una amplia polémica en torno al futuro de Ronaldo con la selección de Portugal, después de que las cosas entre él y Jesus llegaran a una etapa avanzada durante el parón internacional, y terminaran con la salida del jugador de la concentración, antes de regresar a la capital saudí, Riad, preparándose para incorporarse a los entrenamientos del Al Nassr y continuar su trayectoria con el equipo durante el próximo periodo.

Ronaldo posee una historia excepcional con la selección de Portugal, pero las declaraciones de Al Soma reabrieron el debate sobre su capacidad de seguir aportando lo mismo ante el avance de su edad y el cambio de sus funciones dentro del campo, especialmente tras la reciente crisis con Jesus, que ha convertido el futuro del capitán de Portugal con la selección de su país en un asunto de gran interés durante el próximo periodo.











