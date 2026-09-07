El partido que Fermín López, la estrella del Barcelona, disputó ante el Valencia confirmó sin lugar a dudas su asombroso arranque en el inicio de esta temporada.

Tras el doblete que anotó ante el Elche y su gol en la portería del Athletic de Bilbao, el jugador se desató en el estadio de Mestalla marcando un gol y dando dos asistencias, además de ofrecer otro pase decisivo en el gol anulado a Lamine Yamal y un disparo que se estrelló en el poste después de brillantes acciones individuales de gran habilidad.

Fermín participó en prácticamente todas las jugadas de peligro que creó el Barcelona, demostrando que ha comenzado la temporada con una fuerte determinación para ser un elemento indispensable en el once del técnico Hansi Flick, ya que fue coronado con el premio al mejor jugador del partido ante el Valencia.

Según el diario español As, Fermín elevó su registro a tres participaciones como titular, después de haber estado en el banquillo ante el Rayo Vallecano, logrando un notable hito al superar en la actualidad a Dani Olmo en la disputa por ocupar la posición de organizador del juego.

Gracias a su fuerte rendimiento, cada vez le pone más difícil al técnico Hansi Flick dejarlo fuera del once, pues sería inaceptable prescindir de él dado su nivel actual, aunque Dani Olmo también mostró una gran calidad al fabricar dos goles en apenas diez minutos.

Contar con ambos jugadores supone un gran acierto para Flick, ya que la fuerte competencia entre ellos beneficiará al Barcelona.

Este asombroso arranque revela una historia personal que vivió el jugador, ya que Fermín pasó un verano muy complicado tras quedar fuera del Mundial por una lesión que sufrió al final de la temporada pasada, después de asegurar el título de LaLiga.

Fermín declaró: «Pasé un momento muy difícil, y no pude ver los primeros partidos por el dolor que sentía».

El jugador realizó un gran esfuerzo durante el verano, para comenzar la temporada actual con una gran pasión y un nivel excepcional.

Las muestras del brillo de Fermín van más allá de su intensidad y su capacidad para penetrar y marcar, pues destaca como un organizador de juego sobresaliente con una mejora palpable en el último pase, además de una especial compenetración y una química evidente que lo une a Lamine Yamal sobre el terreno de juego.



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