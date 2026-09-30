Según informa kicker , una gran reestructuración en Stuttgart tras la temporada en curso sería difícil de evitar, ya que el gasto de personal ha aumentado en tres años de 105 a 163 millones de euros y en esta temporada debería situarse de nuevo claramente por encima de esa cifra.

Esto chocaría con los contratos que expiran en 2028 de Jeff Chabot (28), Maximilian Mittelstädt (29), Josha Vagnoman (25), Angelo Stiller (25), Atakan Karazor (29), Chris Führich (28), Ermedin Demirovic (28) y Ramon Hendriks (25). Salvo Karazor, que al inicio de esta temporada perdió tanto el brazalete de capitán como su puesto de titular, se trata exclusivamente de potenciales titulares.

Las renovaciones de contrato con todos los jugadores afectados "harían saltar por los aires el presupuesto", según kicker. Además, los jugadores están ya en una edad "en la que poco a poco se puede empezar a discutir sobre su valor de reventa", escribe la revista especializada.

El VfB Stuttgart solo hace una excepción en las negociaciones

Al menos con Chabot, Stiller, Führich, Karazor, Mittelstädt, Vagnoman y Demirovic, de quien se dice que recibió una lucrativa oferta desde Turquía, no habría previstas conversaciones por el momento hasta enero, según se afirma en la información. "Los responsables quieren observar muy de cerca la evolución del rendimiento; además, también se trata de la capacidad de planificación financiera", escribe además kicker.

El VfB firmó un flojo inicio de temporada con tres puntos en cuatro partidos. Por eso, en invierno debería empezar a perfilarse si los suabos pueden volver a meterse en la lucha por las competiciones internacionales. La tendencia respectiva debería decidir entonces la planificación de plantilla a futuro.

La única excepción debería ser Ramon Hendriks, con quien los responsables encabezados por el director deportivo Fabian Wohlgemuth podrían entrar antes en las negociaciones para una renovación de contrato, ya que el neerlandés ya habría despertado el interés de numerosos clubes la temporada pasada, entre ellos el BVB.