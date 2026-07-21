Ola de elogios al único argentino que no le dio la espalda a España

El comportamiento de los jugadores de la selección de Argentina durante la ceremonia de entrega de la Copa del Mundo generó una gran polémica, ya que muchos lo consideraron una actitud carente de deportividad, después de que la mayoría de los jugadores dieran la espalda en el momento de la coronación de la selección española. Y mientras algunos consideran que los jugadores estaban saludando a su afición en las gradas, otros insisten en que el gesto fue premeditado.

En medio de esta polémica, destacó una única excepción que rompió con esta tónica, ya que el jugador José Manuel López se negó a seguir el camino de sus compañeros y prefirió quedarse y observar al capitán Rodrigo Hernández mientras levantaba el título, en una postura que mostró un gran respeto hacia la selección ganadora y hacia la deportividad.

A raíz de esta postura, los mensajes de elogio y felicitaciones se sucedieron en las cuentas personales del delantero argentino desde distintas partes del mundo, y especialmente desde Brasil, según destacó el diario español "Marca". Entre los comentarios más destacados figuraban: "Felicidades por tu gran deportividad", y "El respeto y la humildad te hacen ganar el cariño de la gente más que la arrogancia", además de: "Fuiste el único que mostró madurez y respeto hacia el deporte, tú representas la cara amable del pueblo argentino".

Y aunque López es considerado un nombre poco conocido en los círculos futbolísticos europeos, su convocatoria a la lista de la "Albiceleste" por parte del entrenador Lionel Scaloni fue una de las sorpresas del Mundial que la prensa argentina siguió con enorme interés.

Por el contrario, López goza de una amplia fama en el fútbol brasileño, ya que juega en las filas del Palmeiras desde el año 2022, procedente del club argentino Lanús, y con él se coronó como máximo goleador la temporada pasada. El joven delantero participó durante el torneo en el partido ante Suiza, y contribuyó de forma decisiva a la elaboración del magnífico gol que marcó su compañero Julián Álvarez.