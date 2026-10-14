El sorteo de las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudí, celebrado este miércoles en Kuwait, deparó un Al Ahli-Al Qadsiah, mientras que el otro cruce enfrentará al Al Nassr y al Al Khaleej, quedando así definido el panorama de la lucha por los dos billetes para la final del torneo, previsto entre el 19 y el 23 de diciembre.

La afición saudí aguarda con expectación ambas semifinales, ante las aspiraciones de los cuatro clubes de seguir su camino hacia el título, ya que Al Ahli y Al Qadsiah deberán resolver el primer duelo para alcanzar la final,mientras que Al Nassr y Al Khaleej buscan arrebatar el segundo pasaje.

La ceremonia del sorteo contó con la presencia del príncipe Sultan bin Saad bin Khalid, embajador del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas en el Estado de Kuwait, y del jeque Ahmad Al Yousef Al Sabah, presidente de la Federación Kuwaití de Fútbol, junto al doctor Tarek Al Jalahma, ministro de Deportes de Kuwait.

También participaron en la ceremonia los exastros del fútbol kuwaití Ali Marwi y Bashar Abdullah. Marwi jugó en su día como profesional en las filas del Al Ahli saudí, mientras que Bashar Abdullah vivió una experiencia profesional con el Al Hilal saudí, además de su trayectoria con la selección de Kuwait.

Kuwait acogerá la competición de la Supercopa de Arabia Saudí entre el 19 y el 23 de diciembre, y los vencedores de las dos semifinales se clasificarán para la final, que decidirá la identidad del campeón de la nueva edición del torneo.



