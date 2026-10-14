El Real Madrid recibió un duro golpe antes del esperado enfrentamiento ante el Barcelona, después de que el Comité de Competición anunciara la suspensión del brasileño Vinicius Junior por cuatro partidos, a raíz de su expulsión durante el partido contra el Villarreal, por lo que se perderá el Clásico previsto para el 25 de octubre en el estadio Spotify Camp Nou.

El Comité emitió este miércoles por la tarde sus resoluciones disciplinarias correspondientes a la octava jornada de LaLiga, confirmando la sanción esperada contra el extremo del Real Madrid, que fue expulsado ante el Villarreal tras tirarle del pelo al defensa Saliba, según lo recogido en el informe del árbitro del encuentro.

En virtud de la resolución, Vinicius se ausentará de los partidos del Real Madrid ante el Sevilla, el Racing y el Valencia, además del choque más importante frente al Barcelona, en un golpe determinante para los planes del entrenador José Mourinho, que estará obligado a encontrar el sustituto adecuado para compensar la ausencia del jugador brasileño.

Los detalles de la sanción a Vinicius

Según informó el diario español "Sport", el Comité de Competición explicó que la sanción incluye dos partidos de suspensión por conducta violenta fuera del marco del juego, en una acción en la que ambos jugadores no estaban disputando el balón, además de dos partidos por protestar al árbitro.

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El árbitro Isidro Díaz de Mera había anotado en su informe que Vinicius fue expulsado por "tirar del pelo a un rival durante el desarrollo del juego, sin que existiera disputa del balón entre ambos".

El árbitro añadió que el jugador continuó protestando en voz alta tras su expulsión y se dirigió hacia la zona en la que se encontraba el árbitro de una manera que el informe calificó de agresiva, lo que obligó a sus compañeros a intervenir para apartarlo, sin que el árbitro pudiera precisar palabras concretas pronunciadas por el jugador.

El Real Madrid se mueve para reducir la sanción

Por su parte, el Real Madrid tiene la intención de presentar un recurso contra la resolución, con la esperanza de reducir el número de partidos de suspensión, pese a que no existen indicios de que la sanción pueda anularse por completo.

El club blanco también planea recurrir la tarjeta amarilla que recibió Ibrahima Konaté ante el Villarreal, después de que su cuenta llegara a cuatro tarjetas amarillas esta temporada, quedando a una amonestación de la suspensión. Recibir una nueva tarjeta ante el Sevilla podría dejarlo fuera del Clásico también.

Vinicius atraviesa un momento difícil

La sanción llega en un momento en el que Vinicius no vive su mejor etapa en el aspecto futbolístico, después de que Mourinho decidiera mantenerlo en el banquillo durante el partido ante el Villarreal, dando la oportunidad a Yan Diomande en su lugar.

El extremo brasileño no ha conseguido recuperar su mejor nivel en el último periodo, ya que se ha limitado a marcar un gol y dar tres asistencias en los nueve partidos que ha disputado esta temporada, cifras que no se corresponden con su estatus dentro del conjunto blanco, especialmente ante el nivel que exhiben las estrellas del Barcelona a las órdenes de Hansi Flick.