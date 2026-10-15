Se confirmó la ausencia del francés Ryan Messi, jugador del Ettifaq, en el partido de su equipo contra el Ittihad en la Liga Roshn saudí.

El Ittihad visitará al Ettifaq el próximo martes, en el estadio de este último en Dammam, en la décima jornada de la Liga Roshn.

Pocos días antes del encuentro, el club Ettifaq anunció que Messi sufre una distensión del ligamento interno.

El club saudí explicó, en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social "X", que el jugador francés estará ausente de las filas del equipo durante 10 días, con el fin de recuperarse de su lesión.

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De este modo, el futbolista de 19 años se perderá los partidos del Ettifaq ante el Neom y el Ittihad, el sábado y el martes, en las jornadas novena y décima de la Liga Roshn, con la posibilidad de que la ausencia se extienda al encuentro contra el Al Kholood, el sábado siguiente, en la undécima jornada.

Cabe recordar que Messi ha participado con el Ettifaq en 8 partidos desde su llegada al equipo durante el pasado mercado de verano, en los que solo ha logrado marcar un único gol, sin aportar ninguna asistencia.