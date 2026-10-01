El club turco Fenerbahçe anunció que ha superado la crisis que lo golpeó durante el último periodo a causa de su exestrella marroquí Youssef En-Nesyri, actual delantero del Al-Ittihad saudí.

El Fenerbahçe comunicó este jueves que ha sido levantada la sanción que le impuso la Federación Internacional de Fútbol la semana pasada, la cual lo privaba de incorporar nuevos fichajes durante tres periodos de transferencias.

La sanción se debía al retraso del Fenerbahçe en el pago de uno de los plazos del fichaje de Youssef En-Nesyri procedente del Sevilla, en el verano de 2024, por 19,5 millones de euros, y a la reclamación del club español del importe del nuevo plazo antes de su vencimiento.

El club turco había asegurado anteriormente que la sanción era temporal y desaparecería en cuanto se abonara la cantidad requerida, algo que ya ha ocurrido, de modo que podrá incorporar nuevos fichajes sin ninguna restricción a partir del próximo mes de enero.

El delantero marroquí jugó en el Fenerbahçe durante temporada y media, desde el verano de 2024 hasta el invierno de 2026, periodo en el que disputó 79 partidos con el equipo, en los que logró marcar 38 goles y dar 8 asistencias.

En-Nesyri abandonó el club turco durante el pasado mercado de invierno para incorporarse al Al-Ittihad, en una operación cuyo valor ascendió a 15 millones de euros, según revelaron informes de prensa.