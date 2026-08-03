La Federación Argelina de Fútbol echó el telón, la noche de este lunes, a la era del entrenador Vladimir Petkovic, tras anunciar el fin de la relación contractual que la unía al técnico bosnio-suizo y a su cuerpo técnico de mutuo acuerdo, dando inicio a una nueva etapa en la trayectoria de la selección de Argelia de cara a los próximos compromisos.

La Federación Argelina de Fútbol anunció, en un comunicado oficial, el fin de la relación contractual que la unía al entrenador Vladimir Petkovic y a su cuerpo técnico, confirmando que la decisión se produjo por acuerdo amistoso entre ambas partes.

La federación aclaró que Petkovic puso fin a su etapa con la selección de Argelia tras un periodo que se prolongó durante 29 meses, durante el cual estuvo al frente del cuerpo técnico de la selección nacional y dirigió a Argelia en numerosas competiciones y compromisos.

La Federación Argelina de Fútbol expresó sus más sinceras palabras de agradecimiento y reconocimiento a Vladimir Petkovic y a todos los miembros de su cuerpo técnico, elogiando la profesionalidad, el compromiso y la entrega que mostraron en el desempeño de sus funciones durante todo el tiempo que trabajaron con la selección.

La federación subrayó que el cuerpo técnico realizó grandes esfuerzos durante su etapa al frente de la selección nacional, manifestando su reconocimiento por el trabajo realizado a lo largo de los meses pasados y por la contribución aportada al servicio del fútbol argelino.

Al cierre de su comunicado, la Federación Argelina de Fútbol deseó al entrenador Vladimir Petkovic y a todos sus ayudantes mucha suerte y éxito en sus próximas etapas, manifestando su reconocimiento por la relación profesional que unió a ambas partes durante todo el periodo de colaboración.