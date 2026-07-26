La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunció oficialmente este domingo la fecha del sorteo de la primera fase de la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027.

El organismo europeo indicó a través desu sitio oficial que el sorteo se celebrará el jueves 27 de agosto próximo y determinará el recorrido de los 36 equipos clasificados en la competición europea más importante.

Las últimas plazas de esta fase de la liga aún están disponibles para la disputa, en medio del arranque de las eliminatorias de la Liga de Campeones.

Los clubes que participan en estos partidos (la fase de clasificación), disputados en formato de ida y vuelta, deben superar este último obstáculo para llegar a la élite de Europa, ya que los partidos de vuelta están previstos para los días 25 y 26 de agosto.

Una vez concluidas estas eliminatorias, el sorteo se celebrará el 27 de agosto para determinar a todos los participantes de la temporada 2026-2027.

El nuevo formato de la Liga de Campeones (grupo único) comenzó desde la temporada 2024-2025, con 36 equipos, en el que cada conjunto disputa 8 partidos en la primera fase ante rivales diferentes (4 como local y 4 como visitante). Los ocho primeros clasificados avanzan de forma directa, mientras que los ubicados entre el 9 y el 24 disputan un playoff (ida y vuelta) para sumarse a los clasificados a los octavos de final.

Cabe señalar que el Paris Saint-Germain se coronó campeón continental en las dos últimas ediciones, disputadas con el nuevo formato.