Se confirmó la ausencia del belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, en el duelo ante el Barcelona en el Clásico, la noche del domingo, en el estadio Spotify Camp Nou, después de que el club tomara su decisión final de descartarlo debido a una gripe severa, por lo que el técnico José Mourinho se apoyará en el ucraniano Andriy Lunin bajo los palos durante el esperado encuentro de la décima jornada de la Liga española.

El diario español "Marca" señaló que la decisión llegó tras horas de vaivenes y consultas sobre la posibilidad de que Courtois participara, ya que se despertó por la mañana padeciendo un fuerte malestar, antes de que se plantearan opciones de darle la oportunidad de llegar a tiempo para el partido, pero el deterioro de su estado zanjó la situación de forma definitiva, por lo que el club decidió que se quedara en Madrid y no viajara a Barcelona.

Según el diario, la dolencia del portero belga superó los límites de un simple malestar, ya que sufrió síntomas de una gripe severa que llevaron a los cuerpos médico y técnico a descartarlo, para evitar el riesgo de que participara en un partido de esta magnitud, además de los riesgos de contagio al resto de los integrantes del equipo.

La ausencia de Courtois le brinda una oportunidad excepcional a Lunin, que se prepara para disputar sus primeros minutos esta temporada, después de haber sido suplente del portero belga durante el último periodo. El guardameta ucraniano estará obligado a ofrecer una actuación sólida en uno de los partidos más difíciles de la temporada, para suplir la ausencia de uno de los elementos más destacados del Real Madrid.

Y pese a que Mourinho ya había expresado su confianza en el portero ucraniano, reconoció la dificultad de darle la oportunidad de jugar ante la presencia de Courtois, al que describió como uno de los mejores porteros del mundo.

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 RMA Ver

El técnico portugués dijo en declaraciones anteriores sobre Lunin: "Merece jugar, y no bromeo. Trabaja duro cada día, compite con el mejor portero del mundo y muestra un espíritu positivo en cada sesión de entrenamiento", y añadió que la dificultad de alinear a ambos porteros a la vez no significa ignorar el principio del mérito.

La ausencia de Courtois representa una pérdida deportiva y anímica para el Real Madrid, sobre todo porque ofreció grandes niveles en los últimos partidos y contribuyó con sus intervenciones a mantener las opciones del equipo, además de que la dificultad de la tarea se duplica ante la ausencia del brasileño Vinícius Júnior, junto a Raúl Asencio, Ferland Mendy y Rodrygo.