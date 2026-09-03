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Oficial: Martinelli completa el tridente del terror en el Al-Hilal saudí

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El "Zaeem" continúa con sus fuertes fichajes

El club saudí Al-Hilal anunció el fichaje del extremo brasileño Gabriel Martinelli, procedente del Arsenal, como su tercera incorporación extranjera durante el actual mercado de fichajes de verano.

El Al-Hilal publicó un comunicado en su página oficial en el que anunció el fichaje de Martinelli, procedente del Arsenal, con un contrato que se extiende por los próximos 4 años y finaliza en 2030.

El anuncio oficial se produjo 48 horas después de la llegada de Martinelli a la capital saudí, Riad, concretamente el pasado martes, tras el acuerdo sobre todas las cláusulas de la operación.

El club saudí no reveló los detalles de la operación, aunque informaciones periodísticas previas confirmaron que el extremo brasileño se incorporará a cambio de más de 65 millones de euros, incluidos los añadidos.

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El "Zaeem" dirigió su agradecimiento a su propietario, el príncipe Al-Waleed bin Talal, subrayando que fue él quien asumió el valor de la operación, como hizo en las anteriores incorporaciones extranjeras del actual mercado de verano.

El Al-Hilal también anunció que el extremo brasileño se sumará a los entrenamientos del equipo hoy jueves, de cara a disputar el derbi de Riad ante el Al-Shabab, mañana viernes, en el estadio SHG Arena de la capital saudí.

Martinelli se convirtió en la tercera incorporación extranjera del Al-Hilal en el actual mercado de verano, todas ellas procedentes de la Premier League inglesa, tras el extremo neerlandés Crysencio Summerville, del West Ham, y el delantero inglés Ollie Watkins, del Aston Villa.

El trío conformará una fuerza ofensiva fuera de lo común en la delantera del "Zaeem", sobre todo teniendo en cuenta que Summerville y Watkins ya han dejado su huella, y cada uno de ellos marcó un gol en la victoria del clásico ante el Al-Ahli por 3-0, el pasado martes.

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