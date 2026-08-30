Oficial: la estrella de Argentina ficha por el Chelsea

Una de las estrellas de la selección de Argentina se ha unido a las filas del Chelsea durante el mercado de fichajes estival en curso.

El Chelsea anunció el fichaje del internacional argentino Emiliano Martínez, guardameta del Aston Villa, en un nuevo refuerzo para el conjunto londinense.

El Chelsea expresó su satisfacción por completar el fichaje de Martínez, quien se coronó campeón del Mundial con la selección de Argentina en 2022.

El portero, de 33 años, firmó un contrato de 3 años con el Chelsea.

Martínez declaró: "Estoy muy feliz de estar en este club. El traspaso al Chelsea, para mí y para mi familia, fue una decisión fácil, y estoy muy contento; no puedo esperar para empezar a trabajar.

Y añadió: "Quiero triunfar aquí. Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hace, y quiero traer ese deseo a este club, porque es un club que gana títulos, y por eso creo que hay una buena sintonía.

Y continuó: "Juego con toda mi pasión y con el corazón. Daré el 100% en cada partido y en cada sesión de entrenamiento, para hacer sentir orgullosos al club, a mis compañeros y a la afición".





Martínez comenzó su carrera en las categorías inferiores del Independiente, antes de fichar por el Arsenal en agosto de 2010, cuando tenía 17 años.

Martínez atravesó varias cesiones para adquirir experiencia de juego con el primer equipo, antes de convertirse en jugador titular del Arsenal durante la temporada 2019-2020, cuando disputó como titular los últimos 11 partidos y se coronó campeón de la FA Cup.

Martínez levantó la Community Shield al inicio de la temporada siguiente, antes de fichar por el Aston Villa en septiembre de 2020.

Martínez se consolidó durante su etapa en el Aston Villa como uno de los mejores porteros del mundo, disputando 256 partidos con el Aston Villa a lo largo de 6 temporadas, y coronándose campeón de la Europa League en mayo.

Martínez disputó su primer partido internacional con la selección de Argentina en junio de 2021, y desde entonces se convirtió en el portero titular de la selección, disputando 67 partidos internacionales con su país.

Martínez se coronó dos veces campeón de la Copa América con Argentina, en 2021 y 2024, y también levantó la Copa del Mundo en 2022.

Tras estos éxitos, Martínez obtuvo el Trofeo Yashin, que se otorga al mejor portero del mundo, en las galas del Balón de Oro de 2023 y 2024.



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